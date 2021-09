"Nous respectons la décision du gouvernement", déclare la fédération des coiffeurs

"Nous respectons la décision du gouvernement", a déclaré Charles-Antoine Huybrechts, président de Febelhair, la fédération des coiffeurs belges. "Nous sommes convaincus que le gouvernement se base sur l’avis des experts et qu’ils le conseillent sur leurs études."

Tout comme les transports en commun et institutions de soins, le masque buccal sera toujours d’application dans les professions de contact médicales ou non. On y retrouve notamment les spécialistes en beauté et les coiffeurs.

"Si une exception est faite pour les professions de contact, pour les coiffeurs, elle est nécessaire afin de garder l’épidémie sous contrôle", estime Charles-Antoine Huybrechts. "C’est bien sûr dommage, car c’est mieux de travailler sans masque mais nous respectons la décision du gouvernement."

Febelhair souhaite que la suppression du masque buccal dans les salons de coiffure revienne à la table des négociations du Comité de concertation d’ici la mi-octobre. "En attendant, nous faisons de notre mieux pour travailler dans ces circonstances difficiles", conclut le secteur.