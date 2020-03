7 janvier 2020: le tout premier article en Belgique parlant d'"une mystérieuse maladie", c'était le nouveau coronavirus

"Ce n’est pas la grippe. Ce n’est pas la grippe aviaire. Ce n’est pas un rhume. La seule chose dont on peut être certain pour le moment, c’est qu’il s’agit d’une pneumonie grave causée par un virus inconnu." C’est par ces lignes que débute un article du Standaard et du Nieuwsblad datant du 7 janvier 2020. Le ton adopté par la journaliste Hilde Van den Eyde est sérieux mais mesuré. Son papier est annonciateur tout en se voulant rassurant. Mais la Chine tout d’abord et le monde ensuite risquent d’entrer dans une nouvelle ère, celle du coronavirus avec plus de 170.000 cas aujourd’hui dans le monde. Le titre de la publication est déjà prémonitoire : "La Chine retient son souffle suite à une mystérieuse maladie". La (re)lecture de cet article au regard du contexte actuel ne laisse pas indifférent.

A l’époque, ce qui alerte les scientifiques chinois et leurs homologues dans le reste du monde, ce sont les 44 admissions hospitalières suspectes dans la seule ville de Wuhan dans la province du Hubei, dans le centre du pays. Point commun entre ces personnes : elles ont toutes fréquenté le marché aux poissons de la ville. Pour les virologues, écrit Hilde Van den Eyde : c’est une alerte rouge qui fait penser au SRAS de 2002. A l’époque, la maladie avait été transmise de la chauve-souris à l’homme, en passant par la civette. Le Standaard enchaîne, ce 7 janvier 2020 : "Personne ne sait si nous sommes à nouveau confrontés à un tel scénario de catastrophe." En tout cas, à cette période, les autorités chinoises sont en alerte depuis fin décembre et demandent le signalement de tout cas suspect de pneumonie.

Un point commun : le marché aux poissons

"Le fait que tous les patients aient visité le marché de Huanan, comme commerçant ou comme client, laisse penser qu’ils peuvent être tombés malades à cause d’un virus qui ne survient normalement que chez les animaux sauvages, et contre lequel les humains n’ont pas (encore) développé de défenses naturelles", écrit le journal néerlandophone s’appuyant sur la revue américaine Science.

Dans la foulée, le Standaard interviewe le virologue de la KULeuven Marc Van Ranst. Pour lui, à l’époque, il est certain que les scientifiques ont déjà identifié le virus et que les mesures prises par le pays sont "un bon point": fermeture du marché, désinfection de celui-ci, les personnes en contact avec les 44 malades en observation médicale… Rien à voir, selon le virologue, avec la posture chinoise de 2002 lorsque le SRAS s’est répandu à 37 pays. "La Chine avait tardé à montrer son jeu de cartes", dit Marc Van Ranst. Les choses ont changé, ajoute avec optimisme le spécialiste belge. "La Chine dispose maintenant de suffisamment d’experts en virologie, de toutes les technologies nécessaires et d’hôpitaux bien équipés pour analyser et endiguer une épidémie inconnue." Avec un bémol : "Parce que la maladie est aujourd’hui limitée au territoire chinois, cela reste un problème chinois et les Chinois aiment naturellement garder cela pour eux."

Le risque d’une épidémie mondiale ne semble pas très grand

En ce début d’année, la communauté scientifique est impatiente de la remontée d’informations de la part de la Chine. Une nouvelle fois, Marc Van Ranst rassure puisqu’aucun cas de "transmission interhumaine ou de contamination du personnel hospitalier" n’a encore été signalé en Chine. "Cela indique que l’infection ne se propage pas facilement ou pas très facilement d’une personne à une autre et que le risque d’une épidémie mondiale, comme à l’époque du SRAS, ne semble pas très grand."

Depuis, l’analyse est toute autre. L’épidémie est devenue une pandémie. Le 22 février, changement de ton. Le nombre de cas et de décès s’accumule en Chine et en dehors. Marc Van Ranst annonce à la RTBF : "Je pense que maintenant tous les critères pour déclarer une pandémie sont bien remplis".

Mais retour en janvier. Le mardi 7 paraît l’article du Standaard. Le jeudi 9, c’est une dépêche AFP titrée "Un nouveau virus identifié en Chine après une pneumonie contractée par 59 patients". La dépêche, reprise sur le site Internet de la RTBF et d’autres médias le même jour, se poursuit : "Une équipe d’experts 'a établi de manière préliminaire' qu’un nouveau type de coronavirus était responsable de la maladie, a déclaré le chercheur Xu Jianguo, de l’Académie chinoise d’ingénierie, cité jeudi par l’agence de presse Chine nouvelle. Un total de 15 cas positifs au nouveau type de coronavirus a été détecté 'pour l’instant', a précisé M. Xu, chef de l’équipe d’experts qui a étudié le pathogène. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a confirmé les résultats des recherches chinoises depuis son bureau de Pékin."

9 janvier 2020 : 59 malades, sept cas graves, zéro décès

Le 9 janvier, en Chine, 59 personnes sont infectées. Elles ont contracté la maladie entre le 12 et le 29 décembre 2019. Il y a sept malades graves, les autres dans un état stable et huit guérisons. Mais aucun décès. On rassure, une fois encore. "Les autorités chinoises ont écarté une réapparition du SRAS, qui avait fait près de 800 morts au total dans le monde au début des années 2000", ajoute l’AFP.

Toutefois, le virus semble déjà circuler, puisque les Chinois s’apprêtent à célébrer le nouvel an. La désinfection des gares est organisée mais des personnes avec des symptômes de pneumonie ou bien ayant voyagé à Wuhan ont déjà été identifiées dans des aéroports internationaux. Plus que probablement, ce qui a permis au virus de se diffuser partout dans le monde et en Belgique également.