"Nous avons de plus en plus de mal à contenir nos déplacements : compréhensible, mais risqué", selon Yves Van Laethem

Au cours de la conférence de presse Sciensano, Yves Van Laethem a fait un point sur notre mobilité ces dernières semaines. "Elle a légèrement diminué juste après le week-end de Pâques – on espère que cela se maintiendra dans les semaines qui viennent !"

En automne et en hiver, récapitule Yves Van Laethem, nous sommes restés chez nous 12% de plus qu’avant l’épidémie. Avec des pics plus importants durant les vacances de Toussaint et à Noël.

Petit revirement juste avant le congé de Carnaval : nous sommes restés à la maison entre 10 et 12%. "Ce qui correspond à la réouverture de certains commerces, mais aussi à quelques jours ensoleillés".

En matière de déplacements pour le travail, avant le Carnaval, 25% de personnes en moins se sont rendues sur leur lieu de travail. Une tendance qui, entre Carnaval et Pâques, a faibli : le chiffre était alors de 20%.

Pendant les vacances, parfois on bouge plus, parfois moins…

Une différence frappante, note encore le porte-parole, est celle qu’on constate pendant les périodes de vacances. La mobilité a diminué à la Toussaint et à Noël. Au Carnaval, et particulièrement pendant le premier week-end des vacances de Pâques, ce fut moins le cas. Les conditions météo ont ensuite contenu les ardeurs.

Il est clair en tout cas, conclut Yves Van Laethem, "que nous avons de plus en plus de mal à contenir nos déplacements, voire à les diminuer pour obtenir de meilleurs scores. C’est compréhensible, nous sommes tous un peu usés par les circonstances, et de devoir supporter au long cours cette situation.

Mais n’oublions pas qu’un contact est un risque de transmission et que nous sommes actuellement dans un monde où la transmission se fait avec le variant britannique, qui est intrinsèquement plus contagieux ; et que ceci multiplie le risque de transmission, si nous nous déplaçons plus".