Notre-Dame : le photographe belge à l'origine du cliché qui a fait le tour du monde

Alors qu'il a fini sa journée de travail, il entend qu'il y a un incendie à Notre-Dame. Le rédacteur en chef de l'AFP l'appelle et lui demande de se rendre sur place. Il fonce sur son scooter avec tout son matériel qui ne le quitte jamais. "Assez rapidement, peut-être un quart d’heure après que je sois arrivé, le toit de la nef s’effondre, donc je me dis que ça ne va pas tarder avant que la flèche s’effondre à son tour, nous raconte-t-il. Je suis vraiment dans un état second à ce moment-là, parce que je travaille, je me concentre, il n’y a pas d’émotion qui rentre en compte, un peu comme les pompiers ou les ambulanciers, et je fais en sorte d’avoir la photo du moment où ça s’effondre." Pour être certain de son coup, il enclenche même le mode "rafale". Et c'est à ce moment là que la flèche s'effondre.