Notre-Dame: le photographe belge à l'origine du cliché de la flèche qui s'effondre

Libération, Le Figaro, Le Soir ou encore La Libre : tous ont tous repris ce mardi matin la même photo, celle où la flèche de Notre-Dame chute. Ce cliché, c’est l’œuvre d’un photographe belge de l’AFP, Geoffroy Van der Hasselt. Il travaille pour l’agence française depuis quelques années. Il est arrivé sur place très tôt dans la soirée de lundi. « Assez rapidement, peut-être un quart d’heure après que je suis arrivé, le toit de la nef s’effondre, donc je me dis que ça ne va pas tarder avant que la flèche s’effondre à son tour, raconte-t-il. Je suis vraiment dans un état second à ce moment-là, parce que je travaille, je me concentre, il n’y a pas d’émotion qui rentre en compte, un peu comme les pompiers ou les ambulanciers, et je fais en sorte d’avoir la photo du moment où ça s’effondre. »

La photo a encore de beaux jours devant elle

Au cœur de la foule, et parmi de très nombreux photographes, Geoffroy prend des clichés mais il est le seul à capter ce moment. Voir sa photo en Une d’autant de quotidiens aujourd’hui, une surprise pour lui. « J’étais assez étonné qu’une série de photos ait autant de succès, j’étais certain que ça allait être une vidéo qui allait montrer ce moment, explique le photographe. Donc je pense que la photo a encore de beaux jours devant elle parce qu’une photo peut résumer un événement et susciter des émotions. » Un incendie dramatique qui marquera l’histoire et un souvenir que ce photographe belge n’est certainement pas près d’oublier.