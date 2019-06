Notre-Dame de Paris: un cas d'enfant avec trop de plomb dans le sang

Notre-Dame de Paris : l'ampleur des dégâts à l'intérieur après l'incendie - JT 19h30 -... Aujourd'hui, il ne faut plus parler de "cathédrale", mais de "désastre". Le regard des hommes et des femmes du feu qui sont entrés à l'intérieur de Notre-Dame de Paris était médusé. Lorsqu'on survole aujourd'hui Notre-Dame, on a l'impression que la cathédrale a été frappée par plusieurs boules de feu.