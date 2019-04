Le pape a remercié les pompiers de Paris - © ALBERTO PIZZOLI - AFP

Notre-Dame de Paris: le Pape exprime aux pompiers la "gratitude de toute l'Eglise" - 17/04/2019 "Chers frères et sœurs, j'ai ressenti une grande douleur et je me sens si proche de vous tous. A tous ceux qui se sont dépensés, au risque même de leur vie, pour sauver la basilique, j'exprime la gratitude de toute l'Eglise".