Noter vos contacts, s'isoler si besoin : voici ce que vous avez à faire pour que le tracing fonctionne correctement

Et ensuite ?

Le but de ces agents sera de recouper, de tracer le parcours des personnes infectées. Les questions seront posées par téléphone, et si ce n’est pas possible, via des agents de terrain.

Risque-t-on dès lors de recevoir un coup de téléphone si on a été en contact avec un malade ? C’est en tout cas l’idée. Dans ce cas-là, deux cas de figure en fonction du risque :

Si vous avez été en contact avec une personne malade, à moins d’1,50 m pendant plus de 15 minutes, alors vous devrez rester isolé chez vous pendant 14 jours. Avec des sorties autorisées seulement pour les courses et la pharmacie.

Si le contact a duré moins de 15 minutes, alors vous ne devrez pas rester en isolement, mais vous devrez encore être prudent et limiter vos contacts autant que possible.

Personnel sur le terrain

Des agents de prévention sur le terrain sont aussi prévus. Il y en aura 65 à Bruxelles, par exemple. Leur rôle sera d’aller chez les personnes que l’on a cherché à contacter par téléphone et qui n’auront pas répondu ou pour lesquelles le contact aura été jugé "non conforme".

En Wallonie, ces agents de terrain se rendront au domicile des personnes, équipés de protections individuelles. Ils informeront et conseilleront les personnes suspectées d’avoir été en contact avec le Covid-19.

Ne pas oublier les gestes barrières

Et si vous refusez de collaborer ? Pour le responsable du tracing, il faut comprendre l’effort collectif". Interrogé sur cette question le 30 avril dernier dans Questions en Prime, il ajoutait que la lutte contre le coronavirus demande d’être "honnête". Et ce "que ce soit des deux côtés : des opérateurs et de la population. Quand on collabore, on peut prévenir la propagation de la maladie. C’est tout cet équilibre qu’il va falloir trouver et rendre le plus efficace possible".

Dans tous les cas, dès l’apparition du moindre symptôme, le conseil reste toujours le même : appelez votre médecin. "Si votre médecin suspecte une infection, il organisera pour vous un test de laboratoire", précise Emmanuel André.

Celui-ci en profite pour rappeler des gestes barrières qui font désormais partie de notre quotidien : lavage des mains, distanciation physique, port du masque…

Pour réussir ce déconfinement, il est impératif que l’on maintienne tous les réflexes qui sauvent des vies: restez chez vous si vous êtes malade et contactez par téléphone votre médecin. Si votre médecin suspecte une infection, il organisera pour vous un test de laboratoire. — Emmanuel André (@Emmanuel_microb) May 3, 2020