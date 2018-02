Nos pieds ont gagné quelques pointures depuis une vingtaine d'années

La taille des pieds des hommes et des femmes a considérablement augmenté ces dernières décennies. Cette évolution a des conséquences pour le commerce.

S'adapter au changement

Cela ne se remarque pas au premier regard mais depuis 20 ans nos pieds ont changé, ils sont de plus en plus grands et ce, dès le plus jeune âge.

"Je vendais très régulièrement de la pointure 17 et actuellement ça a quasiment disparu. Je vends beaucoup plus de 19", constate Nathalie Ceres, responsable d'un magasin de chaussures pour enfants.

Pour s'adapter à la situation, Nathalie Ceres est passée d'une pointure 35 à une pointure 38 comme taille maximale, et pour la même tranche d'âge qu'auparavant.

Une évolution logique

Nombreux sont les jeunes qui doivent désormais se tourner vers les tailles adultes. En 1995, la taille moyenne des pieds des femmes était de 37,5, elle est aujourd'hui passée à 39. Chez les hommes, cette taille est passée du 41 au 43.

Nous sommes de plus en plus grands et nos pieds suivent logiquement cette évolution, nos habitudes de consommation ont également un rôle. "L'évolution du poids fait qu'on va plus s'appuyer sur ses pieds, donc plus les affaisser, ils vont donc s'agrandir, ils peuvent s'agrandir d'une ou deux pointures parce qu'on est plus lourds", explique Olivier Micheli, podologue.