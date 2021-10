Nos experts Covid craignent les vacances: les enfants qui participent à des stages ou camps invités à s’auto-tester avant le départ

Depuis vendredi, les élèves du primaire et du secondaire sont en congé de Toussaint. Une semaine de vacances qui laisse présager une diminution des contaminations chez les jeunes puisqu’ils ne se regrouperont plus dans les écoles.

Pourtant, le centre de crise craint de ne pas revivre une diminution de cas comme cela a été observé lors précédentes périodes de vacances.

En effet, pour Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid-19, les jeunes entretiendront bien plus de contacts cette semaine : "L’année passée, les vacances scolaires ont permis à différentes reprises de refroidir la situation, de ralentir la circulation virale parmi les jeunes. Cependant, nous étions dans un contexte particulièrement différent par rapport à celui que nous vivions cette année-ci. Il y avait très peu d’activités extrascolaires qui étaient permises, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Les activités extérieures sont beaucoup plus nombreuses".

En ce début de vacances d’automne, le comité de crise rappelle donc l’importance de se faire tester, et plus particulièrement les enfants, avant d’entamer des activités : "Il n’est pas aberrant, lorsque l’on a des activités qui comportent une ou plusieurs nuitées (comme dans un camp par exemple) de réaliser un autotest, un test antigénique rapide. De cette manière, on peut vérifier que l’on n’est pas porteur du virus et que l’on ne sera pas à l’origine d’un cluster dans le groupe que l’on va rejoindre."

Moins de tests mais pas forcément une baisse de contaminations

Il conviendra donc de prendre ses précautions avant de se rendre à divers événements. Et les experts devront rester attentifs aux chiffres de l’épidémie car ceux-ci pourraient être faussés par cette période de vacances : "Il y aura probablement moins de tests durant cette période", précise le virologue Steve Van Guckt. "Pendant la période scolaire, les élèves sont bien suivis et ils sont en général testés s’ils développent des symptômes. Ici, durant cette période de vacances, le nombre de tests devrait diminuer mais cela ne signifiera pas forcément que le nombre de contamination aura diminué également".

Le maître mot reste donc la prudence quant à l'interprétation des chiffres de l'épidémie. Les premières conclusions ne pourront être tirées que d’ici deux semaines.