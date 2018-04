Nos étudiants sont-ils bien encadrés ?

En ces vacances de Pâques, de nombreux établissements du supérieur proposent des cours ou des sessions de remédiation pour les étudiants. Ce matin, un directeur de haute école confiait sur l’antenne de la Première qu’il vaudrait mieux investir dans l'accompagnement social des étudiants que dans la remédiation. Nombreux sont ceux qui plaident pour un accompagnement de l’étudiant tout au long de l'année.

Pour réfléchir à la question, Pierre-Yves Meugens dans Soir Première était en présence ce lundi de Mireille Houart, professeur et chercheur au service de pédagogie de l'Université de Namur et de Maxime Mori, président de la FEF, la fédération des étudiants francophones.

Mais quels sont les méthodes qui fonctionnent ?

Pour Mireille Houart, les facteurs de réussite sont multiples : " Il y a l’orientation des étudiants, l’acquisition des méthodes de travail, la collaboration, la maîtrise de la langue, la connaissance de tous les prérequis ou encore tous les facteurs sociaux économiques et personnels de l’étudiant ". Maxime Mori soulève une méthode qui a la cote : " Les blocus encadrés " selon lui, ce concept fonctionne très bien et génère beaucoup de succès.

On n'investit pas assez dans l'accompagnement de l'étudiant ?

Pour Maxime Mori: "Ça dépend des étudiants. De manière générale et en tout cas aujourd'hui, il peut y avoir plus de dispositifs d’aide à la réussite qui peuvent être mis en place. Le décret paysage en prévoit dans une certaine mesure. Certains comme une valorisation en crédit de certaines activités d’aide à la réussite. Ce n’est pas appliqué partout. Consciemment ou non. Mais il est exact qu’il est toujours possible de faire plus et mieux dans l’encadrement et dans le financement des études ".

À l’Université de Namur Mireille, Houart l’assure: " On met en place une panoplie de dispositifs et d’activités de promotion de la réussite. Il y en a vraiment pour tous les facteurs de réussite ".

