Nos bons plans pour réduire les frais de rentrée scolaire

Début août, c’est le moment de la liste… La fameuse liste que l’on reçoit de l’école et qui devra être scrupuleusement remplie avec les fournitures nécessaires à la scolarité de votre enfant.

Le coût des fournitures scolaires s’élève en moyenne à 44 euros, selon une enquête de la Ligue des familles de 2014. Et le coût de l’année scolaire (par an et par enfant) pour les fournitures, sorties, voyages, transports et repas s’élève à 280 euros en maternelle, 1225 euros en primaire et pas moins de 1550 euros en secondaire (enquête de 2016).

On peut réduire le coût de la rentrée scolaire, tout en choisissant du matériel plus écologique et tout cela sans se ruiner, voici la liste de nos bons plans en 5 étapes.

On profite donc des vacances pour faire le tri avec ses enfants. Une occasion unique de voir ce qui peut servir à nouveau et dresser la liste de ce qui devra être acheté. On fait ce tri avec les enfants pour les sensibiliser à la valeur des articles scolaires et à l’importance de prendre soin de leurs affaires.

Réutiliser un maximum de matériel, voilà qui est économique et écologique. On prolonge la durée de vie des fournitures et on peut économiser jusqu’à 77 euros sur le prix de la rentrée a calculé le site écoconso.be.