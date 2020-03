Nos animaux peuvent-ils nous transmettre ou attraper le coronavirus ?

Mon chien peut-il me transmettre la maladie ?

Pour Etienne Thiry, professeur de virologie universitaire à l’ULiège, aucun élément ne permet de déterminer que les animaux sont capables de transmettre le coronavirus : "Il s’agit d’une maladie uniquement humaine". L’homme n’a donc rien à craindre de son animal de compagnie qu’il s’agisse d’un chien, d’un chat ou de toute autre espèce. On peut donc continuer à le prendre dans ses bras ou à le caresser. Le professeur qui suit la situation internationale de très près affirme clairement : "La seule chose qui peut se produire c’est que dans une maison où une personne est infectée par le coronavirus, il peut actuellement contaminer son chien. Mais ce chien ne sera absolument pas transmetteur de la maladie." Pour cet universitaire, si l’impact était réel, vu le nombre de personnes et de foyers contaminés, on l’aurait déjà identifié.