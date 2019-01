Nos 10 idées destinations de vacances pour l'été 2019

Chaque année c’est la même chose, il faut trouver une destination de vacances pour l’été. Certains aiment retourner toujours au même endroit pour être sûr de trouver leur bonheur, d’autres par contre veulent trouver une nouvelle destination pour compléter leur collection de destinations originales ou improbables et surtout éviter un certain tourisme de masse. Chaque année les spécialistes vous proposent de nouvelles destinations que ce soient les guides touristiques comme le Routard où le Lonely Planet, mais aussi des médias de références comme le New York Times ou Forbes. Nous avons épluché pour vous toutes ces listes et voici notre sélection (subjective) pour tout budget. 10 endroits à découvrir en 2019.

1. Vevey en Suisse Vevey, une jolie ville Suisse en bord du lac Léman se distingue par sa vue imprenable sur le panorama des Alpes. La ville offre de beaux vignobles et d'innombrables excursions dans la région. Les bateaux à roues à aubes qui voguent sur le lac complètent cette offre au charme désuet. "Vevey connut son premier âge d’or à la Belle Époque, à la fin du 19e siècle. Aujourd’hui encore, de prestigieux hôtels et la promenade le long du lac, bordée de palmiers et de parterres fleuris évoquent cette heureuse période. Le résident sans doute le plus célèbre de Vevey fut le comédien Charlie Chaplin, qui séjourna ici durant les 25 dernières années de sa vie. Un monument lui est dédié sur la rive du lac", selon l'Office du tourisme local.

2. La Colombie-Britannique, Vancouver Même si la Colombie-Britannique a toujours attiré les visiteurs pour sa beauté naturelle, ses montagnes et ses forets denses, la culture le patrimoine et la gastronomie y rayonnent depuis fort longtemps. "Saviez-vous par exemple que jusqu’en 1858 (date de la Ruée vers l’or qui a attiré des foules d’aventuriers, d’entrepreneurs et d’ouvrier, notamment des États-Unis et de l’Europe), jusqu’à 65% de la population d’origine européenne de Colombie-Britannique parlaient le français sur les sentiers " ouest " de la traite des fourrures et dans les forts de la Compagnie de la Baie d’Hudson ? Vancouver est une ville cosmopolite très attrayante, située dans un cadre exceptionnel entre mer et montagnes, qui enchante les amateurs de nature, d’art, de culture, d’attractions et de bonne cuisine", déclare l'Office du tourisme.

3. Panama Connu pour son canal, ou ses "Panama papers", ce pays de l'Amérique centrale est plus qu'un paradis fiscal. Il offre plus de 2000 kilomètres de côtes, à couper le souffle, sur deux océans. "Panama city offre une belle surprise avec certains quartiers classés au patrimoine de l'UNESCO. L’archipel de San Blas est composé de 378 îles coralliennes éparpillées telles des perles le long de la côte Caribéenne de Panama. 40 îles à peine sont habitées. Pourtant ces îles sont magnifiques : vous pourrez y faire des rencontres sous-marines avec des étoiles de mer, des oursins et des poissons de toutes couleurs. Enfin, de retour sur la Terre ferme, vous aurez peut-être l’occasion unique de rencontrer un des membres de la tribu indigène Kuna", propose le blog de voyage Skyscanner France.

4. Zadar en Croatie Zadar est une ville de Croatie sur la côte dalmate qui a plus de 3.000 ans d'histoire. Connue pour ses ruines romaines et vénitiennes dans sa vieille ville. "Autour du forum romain se trouve le couvent Sainte-Marie, qui date du XIe siècle et inclut des œuvres d'art religieuses remontant au VIIIe siècle. Mais Zadar offre aussi des plages merveilleuses au criques accortes. Complétez ceci d'un archipel de 24 grandes îles et pas moins de 300 îlots et récifs, 3 parcs naturels et 5 parcs nationaux font de Zadar et de ses environs une des destinations touristiques préférées en Croatie", raconte l'Office du tourisme local.

5. Aberdeen en Ecosse Aberdeen est une ville écossaise qui vaut le détour avec sur ses bâtiments en granit et ses plages de sable a perte de vue. "Entre les collines ondoyantes et les montagnes à l'ouest, et les falaises et le littoral à l'est, la ville et le comté d'Aberdeen proposent des activités à réaliser en famille, de nombreuses espèces de faune et de flore et une ville de granite moderne et dynamique. Entre le nord de cette région près de Moray Firth et la côte est près de St Cyrus, le littoral est magnifique avec ses nombreuses falaises et plages. C'est l'un des meilleurs endroits pour venir observer la vie sauvage, avec ses oiseaux de mer et ses dauphins", propose l'Office du tourisme.

6. Plovdiv en Bulgarie Plovdiv, est l'une des plus anciennes villes de l'Europe Plus de 6.000 ans au compteur. "Plovdiv est la deuxième ville de la Bulgarie, centre administratif de la région de Plovdiv. Située dans la vallée de la Thrace supérieure, sur les deux rives du fleuve Maritsa, elle compte environ 350 000 habitants. Les nombreux vestiges de cette ville en plein essor sont bien préservés : des rues pavées, des remparts, des édifices, un système d’approvisionnement et de canalisation d’eau", selon l'Office du tourisme.

6. Madagascar dans l’océan Indien "Une île" chantait Brel, et bien voici l'une des plus grande île du monde. Située dans l’océan Indien entre l’Afrique et l’Asie, Madagascar évoque l'aventure. "On dénombre de nombreux spots parfaits pour votre prochain voyage plongée. Les plus importants étant ceux dans la région de Nosy Be qui offrent des sites de plongée sous-marine de grande qualité. L’occasion rêvée de nager parmi les tortues, les raies pastenagues ou encore les raies mantas. C’est aussi, à partir du mois de juin que l'on y observe le majestueux ballet des baleines à bosse. Après des milliers de kilomètres, elles arrivent dans les eaux chaudes et tropicales de Madagascar pour la saison des amours", rapporte l'Office du tourisme.

8. Cádiz en Espagne " La Belle de Cadix a des yeux de velours, la Belle de Cadix vous invite à l'amour... ", chantait Luis Mariano pour évoquer cette ville espagnole d'Andalousie. "Ses 260 km de côte atlantique sont célèbres pour ses longues plages de sable fin, la plupart préservées d'une urbanisation excessive et d'une exploitation touristique extrême. Tout son littoral fait partie de la Costa de la Luz. Elle comprend des plages en ville d’excellente qualité, comme celles de La Victoria à Cadix ou La Barrosa à Chiclana, et des plages vierges comme celles de Levante à El Puerto, Los Caños de Meca et Zahora dans la commune de Barbate, Bolonia à Tarifa et El Palmar à Vejer. À l’intérieur des terres, citons les chais de Xérès, la Route des villages blancs et la Route du taureau symbole d'une gastronomie andalouse à découvrir sans modération", met en exergue l'Office du Tourisme d'Andalousie.

9. Houston aux USA "Houston, we've had a problem" déclarait un astronaute américain pour annoncer la panne du vaisseau de la mission Apollo 13 à sa base de Cap Canaveral. Amateur de grands espaces sur terre ou au ciel, Houston est fait pour vous. "Outre le fait qu’elle abrite le centre de la Nasa, Houston, alias "Space City" est aussi une ville qui a bien les pieds sur terre. Quatrième ville des Etats-Unis en superficie après New York, Los Angeles et Chicago, Houston abrite un quartier d’affaires (dans Downtown) qui compte parmi les plus importants du pays, des ports de plaisance, un port international ouvert sur le Golfe du Mexique, sans oublier évidemment le centre de la NASA dédié aux astronautes.

Houston, comme les autres grandes villes du Texas, a fait de l’art et de la culture l’une de ses priorités avec des collections privées très riches et un goût marqué pour l’art moderne", explique l'Office du tourisme des USA.

10. Marseille en France Faire du tourisme à Marseille c’est découvrir la deuxième ville de France. Une ville à la vie animée composée de quartiers emblématiques et du plus grand port de France. Marseille c'est aussi de la culture et des restaurants aux saveurs exotiques et métissées. "C'est aussi découvrir sa riche histoire, la doyenne des villes françaises est créée 600 avant J-C, mais son histoire est en réalité bien plus ancienne. La découverte de la grotte Cosquer dans le massif des calanques témoigne d'une occupation préhistorique par l'homme dès le Paléolithique (-27 000 avant J-C)", précise son Office du tourisme.

Dernier conseil avant de choisir votre destination, allez lire les "conseils aux voyageurs", ils donnent des indications sur la situation sécuritaire, la criminalité, les transports, les catastrophes naturelles et le climat, la santé et l'hygiène, la législation, les documents, la monnaie et les communications (GSM, internet) ainsi que l'assistance consulaire dans le pays de votre choix. On y trouve aussi les adresses des postes diplomatiques et consulaires belges à l'étranger. Pour les pays lointains n'oubliez pas de signaler votre déplacement aux Affaires étrangères. Bon voyage.