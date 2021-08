Non, vous ne serez donc pas flashé "pour 1 km/h de trop": la marge d’erreur technique des radars reste inchangée

Depuis l’annonce d’un nouveau parquet national pour la sécurité routière, l’incertitude règne quant aux marges tolérées par les radars. Certains pensaient pouvoir être désormais flashé pour 1 km/h de trop.

Pourtant, comme le souligne le SPF Justice à nos confrères de la Gazet Van Antwerpen, cela n’est pas vrai. En effet, la marge d’erreur reste inchangée.

Certes, le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne a annoncé que les contrôles de vitesse seraient beaucoup plus nombreux et plus fréquents. Par contre, la marge d’erreur technique reste bel et bien la même. Tant que vous ne roulez pas 6 km/h de plus que la vitesse autorisée, vous ne risquez donc pas de vous faire flasher.

Par contre, il est vrai que le nouveau dispositif ne fera plus recours aux quotas – qui consistent à désactiver les radars durant certaines heures - ni aux marges de tolérance supplémentaires. L’objectif reste donc bien de contrôler et de sanctionner de façon plus systématique.