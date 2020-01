Non, nous n'avons pas encore changé de décennie!

Les derniers jours de 2019 ont vu fleurir des bilans de la décennie écoulée. Et pourtant, on n'entamera la prochaine décennie que dans 1 an, le 1er janvier 2021. Ou quand raison et logique ne font pas bon ménage…

On calcule de 1 à 10

Si l'on s'en réfère au dictionnaire, le mot "décennie" désigne une période de 10 ans. Le calendrier géorgien, mis au point au 16ième siècle, considère l'an 1 comme le début de l'ère chrétienne. L'an 1 et non pas l'année 0. Une décennie commence donc l'année en 1 et se termine par l'année en 0. La décennie des années 2010 se refermera le 31 décembre prochain, en 2020. Quand on calcule, on le fait de 1 à 10. Suivant ce calcul, l'année de ses 50 ans, on entre dans la dernière année de sa quarantaine.

Mais il faut bien reconnaître que considérer un événement de 1960 - par exemple l'indépendance du Congo en juin, ou encore le mariage de Baudouin et Fabiola en décembre, comme faisant partie des années cinquante, nous semble bizarre. Autre exemple : la chanson Maldon, la musique dans la peau, de Zouk Machine, vous fait-elle penser aux années 90 ou 80? Elle est sortie en 1990, donc à la fin de la décennie des années 80.

Polémique de l'an 2000

La même question s'était posée en l'an 2000 : passait-on au 21ième siècle le 1er janvier 2000? Et bien non, le vingtième siècle se terminait le 31 décembre 2.000, et tant pis pour tous les fantasmes liés au changement de siècle. Entre raison et logique, chacun fera son choix.