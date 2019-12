"Non mais allô quoi?" Dans certaines maisons trop bien isolées, le réseau GSM ne passe pas

Isoler ! C’est le mot-clé lorsque l’on construit ou que l’on rénove aujourd’hui. En Flandre, il est devenu obligatoire d’isoler les nouvelles habitations. À Bruxelles ou en Wallonie, on nous y encourage vivement par diverses primes à l’énergie.

C’est positif pour l’environnement et pour notre portefeuille, mais peut-être un peu moins pour les réseaux téléphoniques. De plus en plus de personnes vivant dans des maisons "trop" bien isolées n’arrivent plus à passer un coup de téléphone chez elles.

Des maisons isolées et privées de réseau GSM

Stéphane Journée a construit une maison basse énergie il y a quatre ans. Il explique : "On habite dans un village où le réseau téléphonique extérieur n’est pas optimal, mais tout de même suffisant pour avoir conversation normale. Cependant lorsque l’on est à l’intérieur, le réseau est catastrophique !", se plaint-il.

Stéphane a besoin de son téléphone pour des raisons professionnelles : "Lorsque nous avons emménagé et que je devais appeler mes clients, je devais aller dehors avec mon carnet de notes. Ce n’était pas très pratique", raconte-t-il.

Jennifer habite dans une construction récente en Flandre. Elle rencontre aussi les mêmes problèmes. "Je n’ai aucun réseau Proximus à l’intérieur de mon domicile. Mon copain est chez Base et capte un peu mieux. Je pense que c’est parce que l’antenne de Base et plus proche que celle de Proximus."

Haroun Fenaux, porte-parole de Proximus confirme cette tendance. "On sait que les maisons sont de plus en plus isolées, malgré l’amélioration continue de la couverture de nos réseaux mobiles, il y a des maisons ou des appartements particulièrement bien isolés où la couverture est moins bonne", explique-t-il.