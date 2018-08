Non, les forêts ne déclinent pas, elle gagnent même du territoire, révèle une étude

Une étude analysant 35 années de données satellite d'occupation des sols au niveau mondial suggère que les surfaces recouvertes de forêts ne sont pas en déclins, comme on le pensait. La couverture forestière a même augmenté de 7% depuis 1982, soit 2,24 million de km². Mais derrière cette moyenne mondiale se cache une disparité.

Bien que les régions des tropiques observent une diminution de leurs couvertures forestières, cette perte est contrebalancée par un gain net dans les régions en dehors des tropiques. Globalement, les tropiques subissent donc une déforestation et une expansion des zones agricoles, alors que les zones tempérées gagnent en couvertures forestières et en zones urbaines. A cause du réchauffement climatique, ce sont les zones montagneuses qui ont le plus gagné en forêts, et les zones arides qui ont le plus perdu de végétation. Cette analyse d'occupation des sols a, sans grande surprise, confirmé que le système terrestre était bien dominé par l'Humain.

L'étude de la couverture des sols est très importante pour comprendre les cycles biogéochimiques qui régulent la planète et influence son climat. Les bases de données développés pour cette recherche permettra donc de mieux modéliser ces cycles, et ainsi mieux comprendre les interactions entre la végétation et le climat, dans un contexte de changement climatique.