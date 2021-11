Non, les enfants des parents non-vaccinés n’ont pas été interdits de voir saint Nicolas dans une ville aux Pays-Bas

Des publications partagées ces derniers jours sur les réseaux sociaux affirment, vidéo à l’appui, que la ville de Zwolle aux Pays-Bas aurait installé des barrières pour empêcher les parents des enfants non-vaccinés contre le Covid-19 d’assister à un spectacle mettant en scène saint Nicolas lors d’une fête traditionnelle. Si un certificat de vaccination contre le coronavirus, de rétablissement de la maladie, ou un test de dépistage négatif était demandé pour entrer dans l’espace dédié aux spectateurs, les personnes non vaccinées contre le Covid-19 n’ont pas été interdites d’assister à la représentation. Circulant massivement en néerlandais mais également reprises par des internautes francophones, les images d'une discussion houleuse entre des policiers, des organisateurs et des spectateurs sont rapidement devenues virales sur Internet, certaines publications ont été partagées plus d’un millier de fois. Une des vidéos les plus vues a été publiée le 13 novembre sur le réseau social Tik Tok. ►►► Cet article n’est pas un article comme les autres, il fait partie du projet de fact-checking "Faky". Pour en savoir plus sur Faky et le travail de fact-checking à la RTBF, cliquez ici. Les images montrent des hommes accompagnés par des policiers, en train d’installer des barrières sur lesquelles sont tendues des bâches noires, devant des enfants et leurs parents, qui manifestent leur mécontentement. Sur les réseaux sociaux, il est possible de trouver d’autres photos prises depuis un autre point de vue, montrant la même situation. Les publications qui reprennent les images suggèrent que les enfants des parents non-vaccinés ont été interdits de participer à la fête pour accueillir saint Nicolas arrivant sur son bateau.

Des mesures sanitaires, pas d’interdiction pour les non vaccinés

Des mesures sanitaires, pas d'interdiction pour les non vaccinés

La scène en question s'est déroulée dans la ville de Zwolle, aux Pays-Bas, le 13 novembre dernier. Comme en témoignent des articles publiés par des médias locaux, ce jour-là se tenait une fête traditionnelle mettant en scène saint Nicolas, entrant à Zwolle sur un bateau naviguant sur la Zwarte Water, la rivière passant dans la ville. Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, la décision a été prise de limiter les places disponibles pour les visiteurs à une jauge de 5000 personnes, dans un espace délimité aux abords du fleuve, sur la place "Rodetorenplein". Comme le rapporte la presse néerlandaise, une inscription préalable et gratuite était nécessaire pour pouvoir assister à l'évènement. Pour entrer dans l'espace dédié, il était demandé de présenter un QR code, preuve d'une vaccination contre le Covid-19, d'un rétablissement de la maladie, ou bien d'un test de dépistage négatif datant de moins de 24 heures. De fait, si des mesures sanitaires, qui sont aujourd'hui régulièrement appliquées dans un grand nombre de pays européens pour les événements et lieux rassemblant du public, étaient en application, il n'était pas question d'exclure les personnes non-vaccinées contre le coronavirus. En réponses aux vives réactions provoquées sur les réseaux sociaux, la municipalité de Zwolle a publié un message sur sa page Facebook dans lequel elle indique : "Tout le monde, vacciné et non vacciné, pouvait réserver des billets pour l'évènement. En choisissant un site bouclé, il était possible de vérifier les billets corona pour permettre une fête sûre et responsable".

La municipalité regrette un "mauvais timing"

Les personnes visibles sur les différentes photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux sont placées sur la berge en face de celle sur laquelle se trouve l’espace dédié mis en place par la municipalité, qui est sur la place "Rodetorenplein". Sur des photos prises lors de l’évènement, on peut notamment voir l’endroit où les barrières ont été installées, depuis la berge en face. Un porte-parole du bourgmestre de Zwolle a par ailleurs déclaré à l’agence de presse Reuters : "Juste avant l’arrivée de saint Nicolas, nous avons découvert qu’un endroit particulier près de la route n’était pas correctement clôturé. Des clôtures aveuglantes ont donc été érigées rapidement à un endroit où les parents attendaient déjà avec leurs enfants".

Dans le communiqué publié sur Facebook, la municipalité de Zwolle déclare notamment : "Une partie du plan de sécurité consistait en des clôtures tout le long du lieu de l'événement dans l'intérêt de la gestion des foules et de la sécurité routière. Les clôtures étaient destinées à guider les visiteurs et à éviter l'entassement des spectateurs. Non pas à arrêter les parents (non vaccinés) et leurs enfants". La municipalité ajoute : "Nous sommes désolés si cette impression a été donnée. Il est ennuyeux que certaines clôtures aient été érigées alors que les parents regardaient déjà (le spectacle, ndlr) avec les enfants. C'est un timing malheureux et nous comprenons la frustration des parents qui ont dû partir de là". Comme le souligne le journal Libération en s'appuyant sur un article du média local De Stentor, la vidéo originale n'avait en réalité par pour objectif de dénoncer les mesures sanitaires en lien avec la vaccination (la personne qui filme étant elle-même vaccinée), mais plutôt de critiquer le fait que les spectateurs ne puissent pas profiter du spectacle depuis un autre endroit que celui délimité par la municipalité. Ces publications ne sont pas les seules à avoir créé des débats sur les réseaux sociaux. Une autre photo, partagée avec une légende similaire indiquant que les enfants non vaccinés ne pouvaient pas assister aux festivités à Zwolle, a également fait l'objet d'articles de vérification par des médias néerlandais, notamment RTV Est. L'image en question, qui montrait un enfant regardant dans un espace entre deux barrières, n'a en réalité pas été prise à Zwolle mais à Rotterdam.