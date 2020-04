Non, le Ramadan ne sera pas reporté ou annulé à cause du coronavirus

La vidéo a été fortement partagée au sein de la communauté marocaine en Belgique. Selon Mohammed Chatar, le Ramadan serait reporté car les personnes qui jeûnent auraient un système immunitaire affaibli et seraient donc plus susceptibles de contracter le covid-19.

Dispenses sous certaines conditions

À la suite de l’annonce de la prolongation des mesures de confinement jusqu’au 3 mai, l’Exécutif des Musulmans de Belgique a rappelé dans un communiqué que les enfants, les personnes âgées ou fragilisées, les femmes enceintes ou allaitantes et les malades sont dispensés de l’observation du jeûne.

Mais ce n’est pas tout, en raison du caractère exceptionnel de la pandémie, des dispenses supplémentaires sont autorisées : "Cette année exceptionnellement, les personnes de confession musulmane qui travaillent en première ligne dans la lutte contre la pandémie de coronavirus (Covid 19) et qui sont confrontées à des circonstances de travail très pénibles (stress et fatigue intenses, horaire surchargé, port de tenues de sécurité qui accentuent la soif…) peuvent, si elles rencontrent des difficultés insurmontables, rompre le jeûne entamé et le reporter ultérieurement. Cela concerne principalement les membres du personnel des hôpitaux, des homes et des entreprises de pompes funèbres."

L’Exécutif des Musulmans conclut : "Il est primordial que l’ensemble de la communauté musulmane respecte scrupuleusement toutes ces recommandations et comprenne qu’elles sont essentielles pour préserver la santé publique. Dans ce contexte, la patience est la meilleure des vertus."