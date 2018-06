Non, le CESS d'histoire n'a pas fuité sur internet avant le début de l'épreuve

C'est devenu la hantise de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) depuis le vaudeville de 2015 : cette année-là, des questionnaires du CE1D ou du CESS se retrouvent sur la toile. Les épreuves sont annulées les unes après les autres et du côté de l'administration on promet que des mesures seront prises pour que ça ne se reproduise plus.

