Non, il ne fera pas forcément 40 degrés mardi… mais l'on s'en rapprochera

Après les orages des deux dernières semaines, il fera chaud, très chaud la semaine prochaine, c’est une certitude. Il faudra donc prendre vos dispositions . À partir de dimanche, de l’air très chaud remontant du désert du Sahara qui traversera la Méditerranée, devrait atteindre la Belgique. Dans ce contexte on peut d’ores et déjà parler de bouffée de chaleur sur notre pays.

"Une vague de chaleur importante avec des températures maximales supérieures à 35 ºC est de plus en plus probable la semaine prochaine, du 24 au 30 juin 2019", annonce également le site de prévisions Severe Weather Europe .

Si la Belgique s’apprête à subir une vague de chaleur importante, il est peu probable que celles-ci atteignent les 40 degrés. Pourtant, l’information a largement été relayée dans les médias, notamment sur base des prévisions de Xavier Fettweis​, climatologue à l’Université de Liège.

Celui-ci explique avoir couplé le modèle numérique dit américain à un modèle régional belge pour obtenir ces résultats. "Il existe des modèles globaux qui tournent à l’échelle de la Terre avec des résolutions de 50 ou 100 kilomètres. On développe un modèle régional, centré sur la Belgique. On le nourrit avec les sorties des modèles globaux et le modèle propose ainsi des prévisions".

Ceux-ci indiquent des chiffres rares pour les journées de mardi et mercredi de la semaine prochaine. 40 degrés maximum dans les villes et autour de 42 degrés en Campine. "Dans la nuit de mardi à mercredi et celle de mercredi à jeudi, on pourrait aussi avoir des températures de 25 à 30 degrés minimum. Cela doit encore se confirmer dans les prochains jours", précise Xavier Fettweis.