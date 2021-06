Non, Christian Eriksen n’a pas fait d’arrêt cardiaque à cause du vaccin contre le coronavirus

Christian Eriksen a été victime d’un arrêt cardiaque et s’est effondré sur la pelouse du Parken Stadium de Copenhage, ce samedi soir. Peu après, des messages ont suggéré que le grave incident médical du joueur de l’équipe nationale de football du Danemark était lié à la vaccination contre le coronavirus. C’est faux, d’ailleurs le joueur de l’Inter Milan n’avait pas été vacciné contrairement à ce que certains internautes suggèrent.

►►► Cet article n’est pas un article comme les autres, il fait partie du projet de fact-checking "Faky". Pour en savoir plus sur Faky et le travail de fact-checking à la RTBF, cliquez ici.

A la 42e minute de jeu du match Danemark-Finlande du Groupe B de l’Euro de football, le joueur danois Christian Eriksen tombe sans choc ou contact apparent, les yeux écarquillés. Le jour médian de l’Inter Milan, reste au sol de longues minutes, visiblement inconscient. Les soigneurs de la formation danoise et l’équipe médicale prévue pour la rencontre arrivent rapidement sur la pelouse et procèdent à un massage cardiaque. Le match est arrêté et les images font rapidement le tour de la planète, suscitant l’inquiétude d’une partie du public pour la santé du capitaine de l’équipe danoise.

Après quelques heures, les nouvelles sont rassurantes concernant l’état de santé du joueur. Le massage cardiaque a permis au joueur de reprendre conscience. Le match, suspendu jusqu’à 20h30, reprend, et se solde par une défaite des Danois (1-0).