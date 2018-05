1er jour Une salade de poulpe pour attaquer notre immersion place Flagey. Une spécialité portugaise. Un plat qui convient aussi parfaitement à la chaleur qui règne sur la plus grande place de Bruxelles. C’est là que nous rencontrons Laurence. Cette Secretaire au CPAS d’Ixelles habite le quartier depuis plusieurs années. " Ici ça vit tout le temps. Matin, midi et soir on ressent sans cesse la frénésie. Maintenant, si j’ai un reproche à faire, c’est le manque d’infrastructures pour les jeunes. Pas de plaine de jeux, pas de terrain de basket ou de football. Ça manque. Et puis y a aussi beaucoup d’incivilité sur la place. Des tags, des déchets. Et de plus en plus de SDF ".

Laurence secrétaire au CPAS d’Ixelles en pause de midi dans un resto portugais de la place Flagey - © Fabrice Gérard

Quartier vivant, quartier bruyant Direction la rue du Belvédère, juste derrière la place Flagey. En ce début d’après-midi, les nombreux cafés de cette petite artère résidentielle sont encore fermés. Nous rentrons dans l’atelier de Sophie. La jeune femme restaure des meubles rétro et les vend. " Le quartier est en train d’exploser. Y a de plus en plus de petits commerces de niche. Des bars. Des restaurants. Ma clientèle est internationale. C’est vraiment un quartier vivant avec pleins de communautés différentes et une chouette cohésion sociale. Après qui dit quartier vivant dit quartier bruyant. Dans la rue y a plusieurs cafés. Ça crie parfois jusqu’aux petites heures de la nuit. Quand j’ouvre mon atelier le matin, je retrouve souvent des bouteilles cassées et pas mal de déchets. Avec l’alcool, y a parfois des bagarres aussi ".

Noir Jaune Blues et après? Carnet de bord de notre immersion place Flagey - © Tous droits réservés

La frénésie de la nuit Depuis quelques semaines, une ordonnance communale interdit de boire de l’alcool sur la voie publique après une heure du matin. Une heure, c’est aussi l’heure à laquelle les terrasses doivent être rangées. Samir est barman au café O’Regua, un café portugais ouvert depuis 26 ans. " C’est vrai que les nuisances sonores sont importantes. Surtout le vendredi soir et le samedi soir. Il faut trouver des solutions pour contenter tout le monde. Aussi bien le riverain qui veut dormir. Que le cafetier qui veut faire rentrer de l’argent. Ou encore le client qui veut se détendre et faire la fête. Mais il faut du dialogue. Et pas prendre des décisions qui n’ont pas été concertées avec les commerçants ".

La foire de la place Flagey - © Fabrice Gérard

Le soir tombe sur la place Flagey. La foire est là pour une quinzaine de jours. Ce qui n’empêche pas Laurent d’organiser des parties d’échec sur l’un des bancs de la place. " J’ai vécu dans la rue pendant des années. Aujourd’hui j’ai un logement du CPAS et je travaille comme article 60. Y a beaucoup de monde qui vient jouer ici aux échecs. Je suis là tous les jours à partir de 16 heures. J’aimerais bien que la commune me prête un local. Mais les politiciens ils s’en foutent des gens comme moi ".

Noir Jaune Blues et après? Carnet de bord de notre immersion place Flagey - © Tous droits réservés

Les terrasses de café sont pleines. Elles explosent même. Alors les gens s’asseyent par terre. Certains consomment de l’alcool qu’ils ont acheté dans un night shop. D’autres se ravitaillent dans les différents bars du quartier. Étudiants, travailleurs, jeunes moins jeunes. La population est métissée. Même le prince Laurent est de la partie. Il s’apprête à quitter Flagey avec un magnifique scooter dernier cri. La soirée ne fait que commencer.

Jour 2 Un réveil vers 10 heures après une nuit à fréquenter les nombreux bars du quartier Flagey. Nous nous rendons dans un restaurant social de la chaussée de Boendael. Ici l’on forme des demandeurs d’emploi à devenir commis de cuisine. C’est l’ASBL Arpaije qui s’occupe de cela depuis 1988. Pour 12 euros l’on vous sert un menu 3 services pour le moins élaboré. Scampis , tartare de bœuf, île flottante. Un délice. " Beaucoup de gens du quartier viennent manger ici. Vous savez Ixelles c’est un village. C’est une vraie spécificité par rapport à d’autres communes de Bruxelles. Ici les gens se parlent quels que soient leur milieu social ou leur origine culturelle ".

ASBL Arpaije - © Fabrice Gérard

Guy, un echte brusseleir - © Tous droits réservés Des loyers qui ne cessent d’augmenter En rentrant dans une librairie nous faisons la connaissance de Guy. A 63 ans, ce fils de régisseur d’orchestre à la RTBF habite Flagey depuis 27 ans. " Mais je connais le quartier depuis que je suis tout petit. Souvent j’accompagnais mon père voir des concerts quand la RTBF était encore à la place Flagey dans la maison de la radio ". Guy est un personnage haut en couleur. Un echte brusseleir. Et aussi une mémoire vivante du quartier. " Avant y avait encore moyen de déloger pour pas trop cher. Maintenant les loyers explosent. 700 euros pour deux petites pièces. Moi j’appelle pas ça un appartement. J’appelle ça une niche ".