Noël : que pouvez-vous faire pour aider les autres ?

Comme rien ne se passe comme à son habitude en cette année 2020, les fêtes de Noël n’échapperont pas à la règle. Cette année, nous devons adapter nos traditions et célébrer ces fêtes de fin d’année en très petit comité. Mais pour certains Belges isolés, au chômage temporaire ou en grande précarité, cette période est d’autant plus compliquée en ce temps de covid-19. Heureusement, il est tout de même possible de faire preuve de solidarité en cette période de crise sanitaire. Pour lutter contre la pauvreté et l’isolement, il n’est pas toujours nécessaire de faire des dons d’argent. De simples gestes suffisent : bénévolat lors des repas du réveillon organisés pour les personnes en situation précaire, des dons de jouets en bon état ou neufs, des vêtements ou encore des denrées alimentaires non périssables. Que pouvons-nous faire, en tant que citoyen.ne, pour aider les autres ? Voici quelques pistes :

Etre solidaire avec l’horeca

On le sait, le secteur de l’horeca traverse, depuis quelques mois, une période difficile. Cette année, la perte de revenus c’est faire ressentir. Et pour les soutenir, outre la méthode classique des commandes take-away, pourquoi ne pas déposer un bon cadeau "restaurant" au pied du sapin ? Certains restaurants proposent cette formule. C’est notamment le cas de l’établissement gastronomique "Carré d’Herbes", situé à Wépion, qui propose des bons à valoir pour un menu ou un bon de valeur à offrir à ses proches pour les fêtes mais aussi tout au long de l'année. "Les gens apprécient les bons à valoir et ça fonctionne pas mal car à partir d’un moment, on ne sait plus quoi offrir et un moment détente plaît toujours. Il s'agit d'un vrai cadeau pratique à mettre au pied du sapin", explique Anne-Sophie Herbay, cogérante du restaurant namurois.

Un véritable élan de générosité

Noël, c'est également un moment de solidarité. Malgré la crise, certains restaurateurs veulent également soutenir les autres secteurs qui en ont besoin. C’est le cas de Cellule Sush qui a décidé de répondre à un appel aux dons de la Ferme équestre de Louvain-la-Neuve. Il s’agit d’un Centre d’hippothérapie et une Ferme d’animation depuis 1979 qui offre aux enfants et aux personnes en difficulté ou en situation de handicap une opportunité d’être en lien, de s’ouvrir à la richesse du contact avec le vivant, de s’épanouir tant sur le plan corporel, moteur, émotionnel que relationnel. Mais malheureusement, la crise est passée par là et plonge la Ferme dans une situation financière critique. Le restaurant brabançon a donc décidé de les soutenir en leur versant la totalité des recettes du jeudi 24 décembre. Un geste que réitère le restaurant, ce type d’action avait déjà été organisé à de multiples reprises comme par exemple lors de la Saint-Valentin 2017. "Nous restaurant fait de base beaucoup de take-away et donc nous sommes moins impactés que les autres. On peut se permettre de faire un geste et de verser nos bénéfices du soir du 24 décembre pour une bonne cause. Ce que malheureusement, beaucoup de restaurants ne peuvent pas faire à l'heure actuel", raconte Antoine Hutlet, fondateur et gérant de Cellule Sush à la RTBF. Vous aussi, n'hésitez pas à aider ceux qui en ont besoin.

Des boîtes à chaussures remplies de douceurs pour les sans-abri

Celulle-Sush n’est pas le seul à vouloir faire un geste pendant cette période de fêtes, d’autres entreprises comme notamment la FEB (la Fédération des entreprises de Belgique) ont invité ses collaborateurs à participer à une action de solidarité au profit des sans-abri. Comment ? Chaque employé(e) est invité à remplir à sa guise une ou plusieurs boîtes à chaussures avec des produits en tout genre comme des produits d’hygiène, quelques gourmandises, une carte de voeux, du textile et des chaussettes chaudes, des jeux de société, livres, etc. Une collecte de vêtements chauds est également réalisée. Différentes associations distribient également des "shoe box" aux sans-abri comme l’ASBL Unless, Cœur, Poverello, Nativitas, le Samu Social, Ange gardien, La Fontaine, Chez Nous/Bij Ons, la Mission espagnole ou encore le CPAS de Schaerbeek, Toutes les informations concernant la "shoe box", ici.

Envoyer des cartes aux personnes ou aux voisins esseulés

Envoyer une douce carte de voeux est également une autre manière de faire plaisir à vos proches en respectant la distanciation sociale. Le home de "La Chanterelle" à Gembloux a décidé de surfer sur la vague en proposant une action de ce genre. L'objectif reste identique : mettre du baume au cœur aux résidents qui sont seuls en cette période de Noël Une action totalement validée par Severine Magnifico, logopège. "Les résidents sont principalement isolés. Une action comme ça c’est très chouette pour eux et ils sont très contents". Et c’est dans cette optique que les élèves de Beuzet, une école à Gembloux, se sont attelés à confectionner de jolis dessins et des mots personnalisés pour envoyer à cette maison de repos afin d'émerveiller et soutenir ces personnes âgées.

En date du 20 décembre, le home avait déjà réceptionné plus de 16.000 lettres et/ou colis. "Merci pour toute cette générosité et bienveillance pour nos résidents", écrit Christine Delaunois sur Facebook. L’action cartes de vœux est une véritable inspiration pour marquer le coup auprès de ces personnes esseulées. Si dans votre entourage, vous avez des voisin.e.s isolé.e.s, un simple geste pourrait également faire plaisir : des chocolats, des chèques cadeaux et paniers gourmands provenant de votre région. Vous ferez plaisir à la personne et vous aiderez un commerçant local.

Offrir des repas à des banques alimentaires

Il est également possible d’aider des banques alimentaires. Cette année, DDB et la Fédération Belge de Banques Alimentaires ont lancé une action avec un message clair : cuisinez un peu plus pour quelqu’un qui a un peu moins. Cette action part d’une volonté d’offrir un repas à Noël à tout le monde le soir de Noël et a d’ailleurs connu un succès escompté, plus de 3000 repas supplémentaires vont être préparés. Un véritable Noël chaleureux en perspective pour toutes ces personnes qui n’ont, malheureusement, pas la chance d’avoir " assez ". Si vous souhaitez vous investir en faveur des banques alimentaires, il est toujours possible de contribuer à cette bonne cause en devenant bénévole, en se mobilisant ou encore en faisant un don financier.

Faire des dons à des associations

Offrir des jouets à des enfants défavorisés

Et toujours dans l'optique de contribuer à ces personnes précarisées, Arc en Ciel ou les Petits Riens récoltent également des jouets en bon état pour les distribuer directement à des enfants qui en ont besoin. Cet automne, l’asbl Arc-en-Ciel a organisé la 11e édition de sa grande récolte de jouets à destination des enfants défavorisés. Malgré la fermeture des magasins partenaires et l’annulation du traditionnel Nostalgie Magic Tour, 4800 enfants et jeunes ont reçu des cadeaux pour les fêtes. D’autres opérations du même genre existent en Belgique comme l’Opération Papa Noël qui offre également la possibilité à des enfants défavorisés de recevoir un cadeau pour Noël. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de l’opération ou sur la page Facebook. Des enfants encore en attente d’un lutin.

Offrir des cadeaux de Noël à des enfants hospitalisés

Il est également possible d’offrir des cadeaux gratuitement à des enfants hospitalisés. Il ne vous suffira que d’un clic sur le site de Noël Magique pour participer au bonheur d’enfants hospitalisés. La société Good-4you et ses partenaires ont rassemblé une somme permettant d’offrir les jouets. Mais c’est à vous, internautes, de désigner les hôpitaux qui en bénéficieront.

