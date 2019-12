Noël: les jouets en bois sont-ils vraiment une alternative durable au plastique?

C’est la question qui revient de plus en plus souvent pour les parents à l’approche de Noël : faut-il offrir des jouets en bois plutôt qu’en plastique pour ses enfants ? Cela part d’une bonne intention, à l’heure de la prise de conscience autour du réchauffement climatique. Le plastique est polluant, difficilement recyclable, et ses conditions de production sont souvent floues, notamment dans les pays d’Asie où les jouets sont fabriqués.

Même s’il est plus difficile de les dénicher, les jouets en bois semblent alors une bonne alternative écolo et responsable. En témoigne l’engouement récent autour d’eux : la vente de jouets en bois représente aujourd’hui 3,3% du marché, avec une hausse de 27% en 2019, note le magazine Moustique. La marque allemande Everheart s’est notamment spécialisée dans une gamme de jeux et de jouets les plus écologiques possible.

►►► À lire aussi: Marre du Black Friday ? Voici un Green Friday qui double ses prix pour la bonne cause

Mais il faut tout de même faire attention aux jouets que l’on choisit, car certains sont beaucoup moins écolos et sains qu’ils le paraissent. Sous l’appellation "bois", on retrouve des jouets en bois massif… mais également de l’aggloméré, rappelle le site Slate.fr. Le bois aggloméré consiste en particules de bois attachées entre elles par des colles, comme du formaldéhyde. Cette substance est considérée comme cancérogène et peut engendrer des allergies respiratoires ou de l’asthme à moyen terme chez l’enfant.

Il faut également vérifier l’origine du matériau, s’il s’agit d’un jouet en bois massif. L’un des deux labels qui se partagent le marché, le PEFC a été pointé du doigt par l’émission française Cash Investigation sur France 2 en janvier 2017.