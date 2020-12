"Noël et Nouvel sont deux phénomènes au timing parfait pour le virus"

Ce mardi, on débriefe l'"année Covid" dans CQFD. Quelles perspectives à l'approche des fêtes et surtout à l'aube d'une année 2021 qui rimera avec vaccins? Pour en parler sur le plateau de CQFD: Emmanuel André, microbiologiste à la KU Leuven et ancien porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid 19 et Anne Timanne, pédiatre infectiologue à l’HUDERF.

Un moment charnière

On a enregistré 2 273 nouvelles contaminations quotidiennes en moyenne la semaine dernière. Un chiffre en légère hausse: +6% par rapport aux 7 jours précédents. Les autres indicateurs sont en baisse: 90 décès et 182 hospitalisations en moyenne par jour sur la même période. Contaminations et hospitalisations avaient dernièrement atteint un plateau, mais encore trop élevé pour desserer la vis.

Le pays est à un moment charnière de cette deuxième vague: la courbe peut soit repartir vers le haut, soit vers le bas, en fonction des comportements qu'on adopte. Car cette épidémie est dynamique, avec des paramètres qui peuvent changer très vite, et obliger les autorités à réagir à tout moment. Verdict ce vendredi, à l'issue d'un nouveau comité de concertation.

Noël sera suivi de Nouvel An, une semaine d'incubation plus tard

Emmanuel André explique: "Ce qui est clair, c'est qu'on est aujourd'hui dans une phase où l'épidémie a fort chuté ces dernières semaines, avant d'atteindre un plateau, et un plateau, son évolution naturelle, c'est une augmentation. Les hospitalisations et décès sont eux toujours "à retardement". Le risque des semaines qui arrivent, c'est l'érosion de l'efficacité des mesures car on est fatigué. Deuxième élément: Noël sera suivi de Nouvel An, une semaine d'incubation plus tard, ce sont deux phénomènes au timing parfait pour le virus".