Noël à la maternité: une garde pas comme les autres

Au menu, parmentier de canard! - © C Legrand

"On a pris des bulles évidemment (sauf pour maman, qui boit de l’eau…). On est bien. Comme à l’hôtel !" "Le papa nous a même dit qu’il comptait revenir, l’an prochain, pour le réveillon", glisse en riant Lieve, l’une des sages-femmes. En 41 ans de métier, elle a passé presque tous ses réveillons à la maternité. "Ça ne me dérange pas. Je sais que mes collègues préfèrent passer Noel en famille, alors je propose d’être de garde, et je suis libre au Nouvel An. On s’arrange, c’est comme ça !" Pour sa collègue Sophie, cela fait partie des aléas du métier. "On travaille des nuits, des Week-ends, des jours fériés… Et la famille s’en accommode vous savez. Ils s’habituent. Certaines années, on n'est de garde ni à Noël ni à Nouvel An. C'est un petit miracle! ".