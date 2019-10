Nobel de Physique: un prix qui ouvre la voie pour l'étude des exoplanètes

L'observatoire SPECULOOS Sud de l'ULiège part à la recherche d'exoplanètes habitables - JT 13h -... Les premières observations menées dans le cadre du projet SPECULOOS, dirigé par l'astronome liégeois Michaël Gillon et visant à détecter des planètes de la taille de la Terre potentiellement habitables qui orbitent autour d'étoiles ultra-froides et de naines brunes, démarreront en janvier 2019, indique mercredi l'ULiège dans un communiqué. L'Observatoire SPECULOOS Sud (SSO), fruit d'une collaboration entre les universités de Liège et de Cambridge a été installé avec succès à l'Observatoire Paranal de l'European Southern Observatory (ESO) établi dans le désert chilien de l'Atacama, et ses télescopes, au nombre de quatre et nommés d'après les quatre lunes galiléennes de Jupiter, ont obtenu leurs premières images d'ingénierie et d'étalonnage.