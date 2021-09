No Nature, no future : un manifeste pour rendre à la nature son rôle de régulation des eaux

Pour combattre les inondations, il faut commencer par restaurer l’équilibre de l’eau et de ses flux. C’est en substance le message que 3 associations environnementales, Inter environnement Wallonie, Natagora et WWf, lancent en publiant un manifeste à l’intention des autorités wallonnes. Car il y a urgence, plus personne ne peut le nier. Deborah Van Thournout, porte-parole de WWF-Belgique : " Nous sommes confronté à une situation inédite avec un territoire qui n’a jamais été aussi vulnérable et un dérèglement climatique qui s’accentue. Ce qui se traduit par des inondations dévastatrices, on l’a vu et des épisodes de sécheresse. IL faut donc rendre à la nature sa fonction de régulation pour faire face à ces évènements qui nous attendent encore malheureusement. "

10 mesures concrètes

Et le manifeste propose 10 mesures concrètes autour de 3 grands axes. D’abord arrêter de bétonner ! Et sur ce point, parmi les 10 mesures proposées par le manifeste, l’une concerne l’artificialisation des sols : Hélène Ancion d’Interenvironnement Wallonie :

" Stop au béton ! C’est une des priorités dans la lutte contre les inondations. En Wallonie, la surface moyenne des sols sacrifiés à l’urbanisation est de 11 km carré. C’est en diminution mais c’est encore beaucoup trop ! Les plans de secteurs qui organisent l’utilisation des sols date des années 70-80. IL faut les revoir d’urgence. Ces plans indiquent notamment les terrains pour lesquels il faut un permis de bâtir mais aussi les zones dites inconstructibles et les zones urbanisables (terrains de sport, zones de loisirs, etc.). Mais toutes les surfaces travaillées par l’homme ne sont pas considérées comme urbanisables. Exemple, les carrières et leurs extensions qui représentent des surfaces considérables. C’est une aberration qu’il faut corriger. "

Plus de prédictibilité

Autre point délicat, les cartes aléas inondations qui ont été remise à jour en 2020. Il y a 3 degrés de risque : fort, moyen et faible. Et c’est en fonction de cette caractérisation que l’on délivre ou pas des permis de bâtir. C’est ainsi qu’on a encore délivré des permis de bâtir dans des zones pourtant réputées inondables. Et lors des inondations de juillet, on a vu ce que cela a donné… mais on a vu aussi que les crues survenaient parfois dans des zones où jamais il n’y avait eu de problème. Il faut améliorer la prédictibilité en prenant d’avantage de précautions et en n’écartant pas à priori les risques, mêmes faibles. Les outils existent mais il faut aussi une prise de conscience de l’évolution des dangers liés au changement climatique ".

Deuxième axe, l’agriculture. " Il faut renaturer l’agriculture " dit Deborah Van Thournout. " Il faut restaurer la diversité dans les paysages agricoles, replanter des haies pour casser les trop vastes surfaces, récréer des mares et préserver les prairies permanentes qui servent de puits de carbone. Autant d’éléments qui permettront de mieux absorber l’eau et éviter les débordements. "

Restaurer les zones humides

Et troisième axe, dans le même esprit, il faut restaurer les zones humides. Près de 80 % d’entre elles ont été détruites en Wallonie. Ces éponges naturelles sont pourtant indispensables pour réguler les flux d’eau. L’objectif fixé par le manifeste est de restaurer au moins 30 % de ces zones humides. Quelques-unes de mesures que préconise le manifeste qui conclut avec un chiffre impressionnant : Selon la revue Climatic Change, les dégâts liés aux inondations en Europe, devraient passer de 6 milliards à 41 milliards par an d’ici à 2100. " Réinvestir dans la nature pour restaurer sa capacité à réguler les événements climatiques coutera moins cher que d’investir dans le béton ou les infrastructures construites pour se protéger de leurs conséquences ", conclut Deborah Van Thournout.