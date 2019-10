Nimy-Maisières: des ralentissements "normaux" sur l'E19 après une matinée embouteillée

Accident Nimy : autoroute paralysée toute la journée - JT 19h30 - 09/10/2019 La situation reste extrêmement compliquée pour les automobilistes bloqués sur l'E19, entre Saint-Ghislain et Mons. L'autoroute a été fermée dans les 2 sens, après l'accident d'un camion-citerne transportant un produit toxique et inflammable, et cela à hauteur de Nimy. Où en est-on ce soir ?