"Nier la situation du personnel soignant c’est ne pas les soutenir", explique la psychologue Pauline Chauvier

La forte augmentation quotidienne des cas de coronavirus dans notre pays insuffle par conséquence un rebond dans les hôpitaux. Cette dernière inquiète les services depuis plusieurs jours, en effet la phase 1B est déjà en place et la phase 2 se rapproche. Les lits et unités de soins intensives se remplissent de patients Covid dans une ambiance toujours fatiguée de la première vague.

►►► #Investigation : pourquoi les résidents de maison de repos n’ont-ils pas été hospitalisés pendant la première vague du coronavirus ?

Face à la charge émotionnelle très forte du personnel hospitalier, un groupe d’experts corona a été désigné par le fédéral. Pauline Chauvier, psychologue, a expliqué ces craintes lors du journal télévisé de 13h : "La durée de l’effort à fournir, on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer".



"Une forme d’insécurité inquiète aussi, ils doivent constamment s’adapter", explique Pauline Chauvier. Pour la psychologue : "Les soignants doivent constamment s’adapter. Il faut développer de nouvelles compétences et sortir de ses habitudes pour faire face à l’afflux de patients atteint du virus. Ils ont peur de ne pas y arriver ou ne pas tenir le coup".

Les écouter c’est aussi savoir comment on peut les rassurer



En tant qu’accompagnants, l’outil principal pour aider ce personnel est l’écoute. Comme l’explique cette experte : "Le personnel soignant est toujours tourné vers les autres et il doit parfois se tourner vers lui-même : faire le point sur ses besoins et ses émotions". Pauline Chauvier complète : "Les écouter c’est aussi savoir comment on peut les rassurer".

Un autre point important dans cette charge émotionnelle est celle du travail d’équipe. "Certaines équipes ont été éclatées afin de renforcer d’autres services plus impactés, alors que parfois ces gens ont besoin de travailler avec des personnes qu’ils connaissent pour faire face".

La psychologue confirme aussi une potentielle démotivation : "Je pense qu’ils partagent le fait de se dire 'on n'en peut plus'. Mais ce qui est difficile c’est le déni de la population par rapport à ce qu’il se passe dans les hôpitaux. La réalité des soignants c’est qu’ils sont confrontés aux personnes les plus malades. Mais nier leur situation c’est ne pas les soutenir".

Lundi 19, le personnel de l’hôpital Erasme à Anderlecht avait d’ailleurs effectué un arrêt de travail durant 30 minutes afin d’exprimer son désarroi et demander plus de bras.