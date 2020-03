New Delhi ferme écoles, collèges et salles de cinéma par peur du coronavirus

Toutes les écoles, ainsi que les collèges et cinémas de New Delhi, capitale de l'Inde, ont été fermés jusqu'au 31 mars afin d'endiguer la propagation du coronavirus, ont annoncé jeudi les autorités locales. Les écoles primaires publiques, que fréquentent les enfants âgés entre 6 et 10 ans, y avaient déjà été fermées la semaine dernière sur ordre du gouvernement.

"Selon les décrets gouvernementaux émis aujourd'hui, toutes les salles de cinéma resteront fermées jusqu'au 31 mars. Écoles et collèges dans lesquels aucun examen ne se déroule resteront également fermés", a déclaré le ministre en chef de New Delhi, Arvind Kejriwal, après avoir tenu une réunion sur la situation sanitaire de la capitale.

À lire aussi: Notre dossier sur le coronavirus

Des ordres ont également été donnés aux bureaux gouvernementaux et privés, aux centres commerciaux et aux marchés pour désinfecter et assainir leurs locaux quotidiennement.