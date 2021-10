Nettoyer les tombes, fleurir la mémoire : à l'approche de la Toussaint, ils perpétuent la tradition

"J’ai l’impression qu’elle sait que je viens", confie Colette, émue. Elle s’occupe de la tombe de sa grand-mère, au cimetière d’Anderlecht. Sa propre mère a 98 ans et ne peut plus faire le déplacement. "Il n’y a pas vraiment de date pour nettoyer ou pour venir mais comme je travaille, c’est pas évident, alors c’est le dimanche que je viens". Elle se demande si cette tradition, si importante à ses yeux, va perdurer.

A 90 ans, Victor aussi s’occupe de plusieurs tombes. Dans le cimetière où nous nous trouvons, sont enterrés son frère, sa femme, des amis, un cousin et sa belle-mère, Lucienne, décédée en 2014. "C’était une charmante femme, elle avait 101 ans, on est resté pratiquement 20 ans à nous deux [après la mort de ma femme]". Il a pris son cabas pour aller ensuite chercher des fleurs au marché. Il revient tous les jours.

Sur les hauteurs de Liège, dans le cimetière de Robermont, Valérie et Charles sont eux venus prendre soin d’une tombe de plus de 60 ans. Elle abrite le père de Charles ainsi que ses grands-parents. "Moi ça me rassure, ça me fait plaisir, c’est l’occasion de penser à eux, c’est affectif", dit Valérie. Elle qui perpétue une tradition héritée de sa grand-mère s’inquiète de voir certaines tombes délaissées.

"D’année en année, il y a de moins en moins de fleurs", regrette-t-elle. "Avant, il y avait des taches de couleurs partout. Il y en a beaucoup en piteux état". Elle envisage de rejoindre une association de bénévoles pour remettre en état d’autres tombes et ainsi œuvrer à conserver ce qu’elle considère comme un patrimoine.