Nethys : fin du scandale ou début du calvaire ?

Le gouvernement wallon a pris le dossier Nethys en mains. Dimanche soir, il annonçait vouloir déposer plainte auprès du parquet fédéral pour "abus de biens sociaux, prise illégale d'intérêts et association de malfaiteurs". En cause : la vente de Voo, Elicio et Win par l'intercommunale liégeoise, sans en informer les communes actionnaires. C'est finalement le parquet général de Liège qui se penchera sur ce dossier, puisque les faits ne dépassaient pas "les frontières d'un seul arrondissement".

Ce mardi, les administrateurs de l'intercommunale ont entendu les rapports d'experts sur les ventes de filiales de Nethys. Sans entrer dans le détail, tout, selon ces rapports était légal et "les hypothèses de valorisation des sociétés vendues sont validées". Ca veut dire que, d'après les experts, Voo et les sociétés Win et Elicio sont vendues pour assez d'argent ; pas à prix d'ami pour un ami. Win et Elicio, pour rappel, sont vendues à François Fornieri, membre du conseil d'administration et proche de Stéphane Moreau. Mais selon le rapport, il n'y a pas de problème : François Fornieri n'a pas participé aux délibérations et aux votes.

Nos invités

Pour démêler ce dossier épineux, nous recevrons les personnes directement concernées par le sujet. A commencer par François Fornieri, homme d'affaires liégeois. C'est lui qui a racheté les sociétés Win et Elicio. Mais aussi Muriel Targnion, présidente de l’intercommunale liégeoise Enodia (ex-publifin), Christophe Lacroix (PS), bourgmestre de Wanze et François Desquesnes, chef de groupe cdH au parlement wallon.

