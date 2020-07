Neowise : une brillante comète à voir à l'œil nu une heure avant le lever du soleil

C’est apparemment un très beau spectacle à voir ces jours-ci en direction du Nord-Est, un peu avant le lever du soleil. La comète C/2020 F3 surnommée Neowise a déjà été photographiée par d’éminents astronomes amateurs et cela, bien qu’elle soit basse sur l’horizon. En ce début de mois de juillet, elle est enfin visible et particulièrement brillante.

Une comète qui est passée au voisinage du Soleil

Découverte le 27 mars dernier par le télescope qui lui a donné son nom, elle a poursuivi sa route, Le satellite d’observation du Soleil Soho l'avait suivi dans sa course, au voisinage de notre étoile via son instrument le coronographe Lasco-C3. Elle est passée au plus près du Soleil (à 43 millions de km, tout de même) le 3 juillet dernier. Aujourd’hui, elle est dans notre champ de vision. Et ce qui ne gâche rien, elle peut être observée soit au travers de jumelles soit directement à l’œil nu. Elle ne s’est pas fragmentée dans le voisinage du Soleil comme d’autres comètes, la chaleur qui règne dans cette région proche de notre étoile avait eu raison des comètes Atlas et Swan, les cassant en morceaux et privant les astronomes du spectacle.

Un petit corps céleste de glace et de poussière à admirer dans notre ciel

Un petit corps céleste de glace et de poussière que les observateurs amateurs ou professionnels de l’hémisphère nord (et donc en Belgique) pourront suivre sans difficulté. Neowise deviendra sans doute "la" comète de l’été. Elle sera au plus près de notre Terre (à 103 millions de km), le 23 juillet prochain. Ces prochains jours, on pourra encore l’apercevoir à l’aube, après le 10 juillet, elle sera plutôt à admirer au crépuscule, elle se rapprochera de la Grande Ourse, et finira par rester visible chez nous presque toute la nuit. Avis aux photographes amateurs et amoureux des étoiles, il faut juste se lever très tôt, aller dans un endroit où la pollution lumineuse est limitée mais il s’agirait selon les astronomes de la plus belle comète visible à nos latitudes depuis le printemps 2013 !