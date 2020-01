Néo-ruraux dérangés par les bruits de la campagne: comment gérer les conflits?

Vouloir se mettre au vert et être confronté au bruit des cloches, à la boue sur les routes, aux odeurs de lisier : la réalité de la vie à la campagne s’éloigne souvent de l’idéal romanesque. C’est l’origine de nombreux conflits de voisinage entre ruraux et néo-ruraux (comme on les appelle aujourd'hui), de plus en plus nombreux. La France a décidé d’y répondre avec une loi. Chez nous, la réponse est différente.

En France, le coq Maurice dont le chant matinal dérangeait les voisins a tout déclenché. Les députés de l’Hexagone votent jeudi prochain une loi sur le "patrimoine sensoriel des campagnes" qui préservera, en priorité, les activités rurales.

Chez nous, la question dépend des communes et la voie la plus souvent choisie, c’est la médiation ou une charte, comme à Assesse, confrontée à ces questions. Le bourgmestre Dany Weverbergh explique que cette charte est distribuée aux nouveaux habitants: "On leur indique quels sont les 'nuisances' qu'ils doivent accepter. De leur part, les agriculteurs doivent veiller à éviter ces nuisances, ou à ce qu'elles ne soient pas trop importantes".

En France, on tranche. En Wallonie, on met de l’huile

Avertir les nouveaux arrivants, chercher des outils pour renouer le dialogue : les communes gèrent au cas par cas.

En France, on tranche. En Wallonie, on met de l’huile. Cela peut marcher, dit ce riverain venu s’installer du côté de Geer : "En venant habiter à la campagne on savait à l'avance qu'il y aurait des désagréments. Les cultivateurs doivent récolter leurs productions. Tout ce qu'on leur demande, c'est de nettoyer quand ils ont terminé".

Les agriculteurs ne sont plus majoritaires à la campagne. Pourtant, au risque de figer la ruralité dans un cliché désuet, la France va mettre un terme aux revendications des néo-ruraux.

La position wallonne, sur cette question, n’est résolument pas celle-là. La Région ne va pas légiférer. De toute façon, les communes ne le demandent pas, affirme Céline Tellier, la ministre de la Ruralité.