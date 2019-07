Neil Armstrong, l'homme qui ne voulait pas être célèbre

Passionné d’aviation depuis l’enfance. Il décroche son brevet de pilote de tourisme à 16 ans et entame dans la foulée des études d’ingénieur en aéronautique. Ce fils d’une famille modeste du Midwest est alors appelé sous les drapeaux. Et c'est dans la Navy qu'il se qualifie pour prendre les commandes d’un avion de chasse. Il n’a que vingt ans.

Après la guerre de Corée, il termine ses études d’ingénieur et se lance dans une brillante carrière de pilote d’essais dans laquelle sa maîtrise en vol et sa rapidité d’analyse lui permettent de sortir vivant des situations les plus désespérées.

Le voilà plongé en pleine guerre de Corée durant laquelle il effectue plusieurs dizaines de missions de combat. Lors de l’une d’elles son jet est touché ce qui le contraint à un atterrissage en catastrophe. L’avion est détruit, mais Armstrong s’en sort sans séquelles. Maîtrise et bonne étoile. Et ce ne sera pas la dernière fois.

Neil Armstrong et son Bell X-14 - © Nasa

Alors quand la Nasa recrute de nouveaux candidats astronautes, son profil retient évidemment l’attention. Le seul point négatif, à l’issue d’une interminable batterie des tests de sélection quasi inhumains ses résultats sont tellement brillants qu’Armstrong s’impose comme une des valeurs sûres.

Le bras de fer entre les Etats-Unis et l’Union soviétique fait rage ; qui sera le premier à envoyer un homme sur la Lune ? Les Russes ont plusieurs longueurs d’avance. Ils ont déjà fait orbiter le Spoutnik le premier satellite artificiel, et Yuri Gagarine a déjà réalisé un vol dans l’espace. L’Amérique se sent humiliée. Pour battre définitivement leurs coriaces adversaires, la seule option est de poser le pied sur la Lune avant les communistes. Tous les moyens humains, financiers et industriels seront mobilisés. C’est la volonté du président Kennedy.

Programme Gemini