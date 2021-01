Neige : la Tour du Millénaire et les routes menant à la Croix-Scaille fermées à Gedinne

Tout le plateau de la Croix-Scaille est inaccessible. Impossible aussi de monter en haut de la Tour du Millénaire à Gedinne. En cause : les promeneurs sont trop proches les uns des autres sur le parking du plateau, nous dit le bourgmestre. Les routes pour y accéder sont donc fermées aux voitures mais il n’est pas interdit de s’y promener. Pour aller se balader dans la neige, il faut donc se garer le long des routes en bas du plateau.

La police a compté entre 300 et 400 voitures sur le parking de la Croix-Scaille ce vendredi. "Un jour où il est fait beau comme aujourd’hui avec 15 centimètres de neige, ce n’est pas inhabituel, commente ce samedi Vincent Massinon, bourgmestre de Gedinne. Mais dans le contexte sanitaire actuel, les gens sont trop proches quand ils sont sur le parking. Du coup, on a préféré le fermer."

Ils peuvent se promener comme ils veulent mais ils doivent se parquer en bas du plateau

Trop de proximité aussi dans l’escalier qui monte au point culminant de la province de Namur. La tour du Millénaire est fermée aux touristes. "Ils sont tout de même les bienvenus chez nous, réagit le bourgmestre. Ils peuvent se promener comme ils veulent mais ils doivent se parquer en bas du plateau."

La décision a été prise alors qu’il est interdit de se garer et de circuler dans les Fagnes entre le 1er et le 3 janvier et que le site de la Baraque de Fraiture est désormais interdit aux touristes jusqu’à nouvel ordre. Mais pour le bourgmestre de Gedinne, les deux faits ne sont pas liés. "Je ne pense pas que les touristes remballés dans les Fagnes viennent ici. On n’a pas besoin de ça. On a toujours eu des touristes. Nos gîtes sont tous occupés."

La mesure prendra fin ce lundi.