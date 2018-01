Neige: la phase de pré-alerte routière déclenchée en Wallonie pour la nuit de jeudi à vendredi

En raison des conditions météorologiques, la Cellule d'action routière (CAR) a décidé de déclencher la phase de pré-alerte routière en Wallonie. Des chutes de neige sont prévues dans la nuit de jeudi à vendredi dans les provinces de Luxembourg et de Liège. Une accumulation de 5 cm, voire plus localement, est possible dans les Ardennes.

La phase de pré-alerte routière consiste à maintenir la mobilité par le recours à des moyens complémentaires et permet la mobilisation de forces de police supplémentaires. Ces moyens seront déployés jeudi soir, en fonction de l'avancée des perturbations.

La CAR, composée du Centre régional de crise de Wallonie, du centre Perex et de la Police de la route, recommandent à tous les usagers de rester prudents et vigilants, en particulier les poids-lourds, s'ils doivent emprunter la route.