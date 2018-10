Négociations chez Aviapartner: l'attitude de la direction déplaît aux syndicats

Les négociations ont repris ce midi entre la direction d’Aviapartner et les syndicats, alors que les travailleurs entament leur quatrième jour de grève. Une vingtaine de points doivent être négociés, dont certains plus sensibles que d'autres, comme les statuts intérimaire et CDD des travailleurs. Pour le moment, les syndicats ont l’impression que la direction fait un pas en avant, puis deux pas en arrière., et ont déjà menacé ce dimanche de mener la grève jusqu'au finish.

"Si on a un accord, c’est surtout sur les contrats. Hier, ils avaient promis 30 contrats, aujourd’hui ils reviennent avec une proposition de 20 contrats. Ça change, ça diminue chaque jour. C’est pas une manière de négocier je pense." commente Olivier Vancamp, permanent syndical SETCA.

"Y a encore le problème des parkings des gens ici qui ne peuvent pas se garer près de l’aéroport. Il y a un tas de points qui ne coûtent rien mais où l'on bloque. C’est vraiment abominable. Si on n’a pas d’accord, la grève continue jusqu’au bout. Ça c’est sûr et certain. J’espère qu'on aura un accord ce soir, mais je crains qu'il n'y en aura pas. Peut-être demain, on verra bien" ajoute-t-il.