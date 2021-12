Négatif, positif : pouvez-vous vraiment vous fier au résultat d’un autotest ?

Using COVID 19 rapid self-test at home © Tous droits réservés

Avec un résultat en une dizaine de minutes, l’autotest peut être une solution d’appoint utile à l’approche des fêtes de fin d’année qui donnent toujours lieu à des rassemblements privés intergénérationnels. Ce moyen de dépistage est-il vraiment fiable ou bien faut-il privilégier d’autres tests ? Voici quelques éléments de réponses. Tout d’abord, commençons par rappeler qu’il existe deux types de tests pour le Covid-19 : des tests sérologiques et des tests antigéniques. L’autotest entre donc dans la famille des tests antigéniques et mesure la présence de l’antigène du virus. Il diffère toutefois des tests antigéniques rapides par la manière de réaliser le prélèvement. Dans le cadre d’un autotest, le prélèvement nasal, moins profond, est réalisé par l’usager tandis que le prélèvement nasopharyngé est réalisé par un professionnel de santé, en pharmacie par exemple. ►►► À lire aussi : Des conseils pour des fêtes Covidsafe ? "Faire un autotest le jour même", "limiter ses contacts", "ventiler" Et c’est déjà à cette étape que la fiabilité du test sans supervision peut être remise en question même si comme l’affirme Sciensano, le taux de sensibilité est de 85%. "La fiabilité d’un test dépend de la personne qui effectue le test. Par exemple, le risque de résultats faussement négatifs ou faussement positifs est plus élevé avec l’autotest. Le moment de la lecture est également important pour éviter les résultats faussement positifs en cas d’attente trop longue", ajoute Sciensano. C’est pourquoi il est impératif de lire attentivement la notice et de respecter l’ordre des étapes énumérées avant de réaliser son test.

Quand faire un autotest ?

Autre élément à prendre en considération, c'est le moment de la réalisation de l'autotest. Evidement, réaliser un autotest trois jours avant son souper de Noël risque de ne servir à rien. Entre-temps, des contacts auront eu lieu, le virus se sera développé, etc. Pour optimiser la fiabilité du test, si on prévoit de se rendre à un évènement privé où l'on prévoit de ne pas respecter les gestes barrières ni le port du masque, il est souhaitable de réaliser le test le jour même. Vendredi encore, Yves Van Laethem encourageait les citoyens à réaliser un autotest le jour de la fête, même si on ne se sent pas malade. "Cet autotest, il faut le faire le jour même de la fête, pas la veille. C'est important pour qu'il ait une bonne validité. On sait en effet que ces autotests sont moins sensibles (que les tests PCR par exemple) donc il faut le faire au dernier moment, par exemple à l'heure du midi avant de se rendre à une soirée". ►►► A lire aussi : Le délai pour la 3e dose passe de 6 à 4 mois pour les vaccins Pfizer & Moderna L'autotest, ce n'est pas seulement de la prévention pour se rendre à tel ou tel événement, c'est aussi un moyen utile pour déceler une possible infection à un stade précoce en cas d'un contact avec une personne déclarée positive au coronavirus. Toutefois après l'annonce, il faudra attendre 5 jours pour réaliser le test et ne pas le faire plus tôt.

Un négatif est-il un vrai négatif ? Un vrai positif est-il un vrai positif ?

Le résultat de l’autotest doit donc être interprété avec prudence pour les différentes raisons énumérées ci-dessus. C’est pourquoi l’ECDC, l’OMS et le CDS recommandent de confirmer les résultats positifs par un test PCR. Dans ces tests, le principe n’est pas de chercher directement l’antigène du virus mais d’en amplifier des traces, pour pouvoir détecter très précisément la moindre présence du virus. Comment faire ? Et bien, c’est simple : la personne elle-même contacte le centre d’appel (au numéro 02 214 19 19) ou son médecin traitant pour effectuer un test. En cas de résultat discordant entre le test rapide et le test PCR, le médecin généraliste décidera, sur base du contexte clinique et épidémiologique, s’il s’agit d’un faux positif ou d’un cas confirmé. Si la personne refuse le test de confirmation, elle devra être considérée comme un cas positif et devra se mettre en isolement. Un résultat négatif ne doit pas être confirmé par un test PCR, mais toutes les précautions habituelles en application doivent néanmoins être respectées. Car on n’est jamais à l’abri d’un faux négatif. Ceci s’explique par la charge virale présente ; la quantité de virus chez une personne infectée n’est pas constante. Un résultat négatif est susceptible d’exclure que la personne soit hautement infectieuse, mais pas qu’elle soit infectée. Les gestes barrières devraient donc continuer d’être d’application.

Veiller à la conformité du test

"Pour commercialiser un dispositif médical de diagnostic in vitro, le fabricant doit démontrer qu'il satisfait aux exigences de sécurité et de performance des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et que les bénéfices attendus du dispositif l'emportent sur les risques potentiels. Le marquage CE démontre qu'un dispositif médical est conforme à la législation européenne". Sans ce fameux marquage CE, le test est non conforme et donc n'est pas fiable.

Il va donc de soi que si les autotests sont commercialisés et vendus en pharmacie, c’est qu’ils sont relativement fiables et vérifiés par l’Agence fédérale du médicament. Toutefois, il faut être prudent parce qu’une marge d’erreur existe. C’est pourquoi, en cas de suspicion de contamination, il est souhaitable de réaliser un test PCR pour confirmer ou non ses doutes. Et ne pas oublier le respect des gestes barrières et la désinfection des mains.