Ne traînez pas si vous devez passer votre véhicule au contrôle technique

Les délais pour obtenir un rendez-vous sont plus longs que d’habitude. Il y a plusieurs raisons à cela. C’est en province de Hainaut qu’il faut patienter le plus longtemps.

Gregory devait présenter sa voiture avant le 30 mai. Il a traîné et s’en mord les doigts : plus de rendez-vous avant la mi-juin dans les deux stations les plus proches de son domicile. "La période de mars à juin est traditionnellement plus chargée", commente Virginia Li Puma, chargée de communication chez Auto-Sécurité (gestionnaire de 25 antennes de contrôle technique, en Région Wallonne). Cette affluence "saisonnière" est liée au salon de l’auto. "Les gens ont commandé leur véhicule début de l’année, ils l’ont reçu quelques mois plus tard, et 4 ans plus tard ils doivent le passer au contrôle technique". S’ajoutent à cela les conséquences de la pandémie. "Nous sommes dans une période de rattrapage, en effet" poursuit Virginia Li Puma. Le nombre de véhicules à contrôler est plus important que d’habitude, il faut du temps pour "absorber" le retard accumulé.

"J'ai raté des ventes à cause de ça"

La situation est très variable d’une région à l’autre. "A certains endroits, ce sont des délais de deux semaines. Ce qui est très raisonnable. Dans d’autres régions, en revanche, il faut parfois patienter 3 semaines, voire 4, ou 5 dans le Hainaut", reconnaît la porte-parole.

Julien vend des voitures d’occasion dans le Tournaisis. L’augmentation des délais, dans les prises de rendez-vous, a des conséquences sur son activité. "J’ai déjà raté des ventes à cause de ça", explique le jeune homme. C’est arrivé à plusieurs reprises, face à des candidats acheteurs "pressés". "Ils avaient besoin d’une voiture dans la semaine. Je leur ai dit que j’avais besoin d’un délai de deux ou trois semaines, pour passer la voiture au contrôle technique. C’était trop long pour eux, ils se sont désistés…" Pourquoi ne pas prendre les devants, et passer "d’office" les voitures au contrôle, afin qu’elles soient directement disponibles à la vente ? "C’est plus compliqué car le certificat d’immatriculation que l’on nous délivre est valable deux mois. Il faut être sûr de vendre la voiture dans les deux mois, sinon on doit repasser au contrôle. Et les prix ont justement augmenté, en janvier. Donc on a pris l’habitude d’aller au contrôle technique seulement lorsqu’on a trouvé des candidats acheteurs".

Des amendes pour les retardataires

Si vous n’obtenez pas de rendez-vous "dans les temps", vous risquez une amende (8,50 euros). Elle pourra vous être remboursée, sous conditions. "On ne va pas rembourser quelqu’un qui a reçu une amende, car il a passé son véhicule en mai alors qu’il devait le faire en janvier ! Les situations vont être analysées au cas par cas", souligne Virginia Li Puma. En clair : les centres de contrôle technique et le SPW vérifieront à quelle date le propriétaire du véhicule a pris rendez-vous. Ce doit être minimum 2 semaines avant la date limite de passage au contrôle technique. Si les dates qui lui ont été proposées étaient toutes "au-delà" de cette deadline, alors il sera dans les conditions pour être remboursé de son amende.

Le meilleur conseil reste de prendre rendez-vous dès réception du fameux courrier. Il est même possible de le devancer, et de s’inscrire spontanément, jusqu’à deux mois avant la date "anniversaire" du passage au contrôle technique.