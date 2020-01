Né sous x : la quête d’une vie pour certains

Il s’appelle Christophe De Neuville. Pourtant, il est né Etienne. Un prénom décidé sans doute par l’infirmière qui l’a vu naître. Sa mère, il ne sait rien d’elle ou presque, juste qu’elle est belge et devait avoir 19 ans au moment où elle a accouché dans le nord de la France à Malo-les-Bains. Si elle est allée là-bas, la raison est simple : elle voulait accoucher sous x, dans le secret et ce n’est pas autorisé en Belgique.

Une décision qui a déterminé la vie de Christophe. "Il y a ce syndrome de l’abandon qui est toujours là et qui gère la vie du sous x. Ce sentiment d’être mal aimé par la mère biologique puisqu’elle vous a abandonné et donc des difficultés d’ordre affectif. Il y a tout un environnement qui est mal construit dès le départ."

Il a été adopté par une famille belge mais a toujours voulu en savoir plus sur ses origines. "C’est une priorité pour beaucoup d’entre nous de mettre un visage, une histoire sur ce que l’on a été avant, un nom, un lieu…", nous confie-t-il. "Je n’ai pas de passé. Mais c’est aussi un avantage parce que vous n’avez que le présent et le futur. Vous n’avez pas de poids derrière. Parce que ça, c’est un risque quand vous retrouvez votre passé. Mais le risque en vaut la chandelle."

Des bouteilles à la mer pour retrouver sa mère biologique

Christophe a encore l’espoir de retrouver sa mère. "Elle doit avoir 79 ans aujourd’hui. C’est encore un bel âge. Maintenant, quand on est petit, on rêve tous d’être le fils de la princesse. Mais il n’y a pas de belle histoire. Si votre maman vous a abandonné, c’est qu’il fallait qu’elle le fasse. Et il n’y a aucune rancœur, c’est ça qui est particulier. On ne leur en veut pas, on se doute bien qu’il y avait un problème."

Christophe a donc lancé un appel sur Facebook pour tenter de retrouver une piste. Il a également réalisé un test ADN qui lui a peut-être permis de retrouver un lointain cousin aux Etats-Unis. Ses recherches, ou plutôt ses bouteilles à la mer comme il les appelle, continuent.

Une histoire loin d'être isolée

Si l’histoire de la mère de Christophe date d’il y a 60 ans, d’autres femmes belges continuent à passer la frontière pour accoucher de manière anonyme. On estime qu’elles sont entre 50 et 100 chaque année. D’autres recourent à une boîte à bébé. Un endroit qui permet aux mères qui souhaitent accoucher anonymement d’y laisser leur bébé. A l’aide d’un code, la boîte s’ouvre pour qu’elles y laissent leur nourrisson. Une alarme se déclenche ensuite et le bébé est pris en charge immédiatement par différents services. Il en existe une à Anvers depuis 2000 qui a déjà accueilli une dizaine de bébés. Une autre à Evere devrait ouvrir d’ici peu.

Mais cette solution n’est pas la bonne pour Bernard De Vos, le délégué général aux droits de l’enfant. Pour lui, "un enfant doit pouvoir avoir accès au secret de ses origines et ni la boîte à bébé, ni l’accouchement sous x ne le permet. Donc je pense que la seule alternative possible, c’est l’accouchement discret qui a été régulièrement sur la table des parlementaires. Je pense que c’est dans cette voix là qu’il faut avancer et chercher. L’accouchement discret respecte la volonté de la mère d’accoucher sans le dire et permet à l’enfant, puisque certaines informations sont gardées d’avoir accès au secret de ses origines dans des conditions qui doivent être précisées par une loi, où l’enfant doit être accompagné."

Bernard De Vos prône une réflexion plus globale sur la filiation mais les parlementaires semblent frileux à travailler sur ces questions délicates. "On voit bien que chaque fois qu’on parle d’éthique et de morale, il y a des clivages qui sont importants et qui dépassent les appartenances politiques. C’est ça qui fait peur. Les familles politiques sont parfois désunies sur ces sujets."