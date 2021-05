"Ne rien faire", un nouvel art de vivre aux multiples vertus

S’il existait un concours de " Miss To-do list ", Laure-Anne aurait pu le remporter. Il y a quelques années, impossible de débuter sa journée sans un post-it saturé de mots-clés. Le moindre jour de congé était subdivisé en tâches incontournables. " Faire du sport. Les courses. Un lunch avec une copine à midi. Des coups de fil. Les tâches ménagères ". Cocher des cases, toujours plus, toujours plus vite ! " Plus j’en faisais, moins je tolérais de n’avoir rien à faire ". Une grasse matinée ? Allons donc ! La honte ! " Dormir était une perte de temps ! Je me devais d’être ultra matinale ".

Quant à Yves, en " bon " indépendant, il partait en vacances " le moins possible ", l’ordinateur sous le bras, le GSM toujours allumé pour ne pas louper un client. Du lundi au dimanche soir, sa semaine était découpée en tâches et en horaires. Il fallait être partout à la fois : un super papa, à la tête d’une entreprise florissante, impliqué dans de nombreuses activités, sportives ou caritatives. Prendre du temps pour soi lui paraissait dangereux (pour ses affaires) et égoïste (vis-à-vis de ses proches).

Un beau jour, Laure-Anne, Valérie et Yves ont senti qu’ils avaient franchi la ligne rouge. " Une porte claquée au bureau. Des pleurs non-stop ", raconte Valérie. " Le diagnostic d’un burn-out ", pour Laure-Anne. Et pour Yves, un cancer à même pas 50 ans. Ils ne mettent pas tout ce qui leur est arrivé sur le compte de l' " hyperactivité ". Reste que le mental ou le corps leur a imposé une pause. Et depuis, ils en sont convaincus : savoir s’arrêter, c’est salutaire.

"La question est judicieuse, ce n’est pas si évident que cela", admet Damien Brevers. "Dans nos expériences, lorsqu’on fait des IRM, on demande aux gens de fermer les yeux et de ne penser à rien de particulier". Pour Albert Moukheiber, Docteur en neurosciences et psychologue, "ne rien faire" se décline de trois manières.

"Soit rêvasser, tout simplement. Comme quelqu’un que vous regardez les yeux dans le vague, dans les transports en commun. Ou faire un trajet en voiture d’un point A à un point B en mode pilotage automatique. On discute avec soi-même". On peut tout à fait cuisiner, se promener dans cet état mental. "Ne rien faire c’est aussi ne pas viser la performance. Ne pas chercher à atteindre un but". Aucune pression, ni dans la pratique sportive, ni dans le travail, ni même quand on lit (deux chapitres sinon rien !). Enfin, il y a le "désengagement intentionnel": laisser vagabonder ses pensées, sans s’y accrocher. "Et ce n’est pas de la méditation, car on ne doit pas contrôler sa respiration, réaliser une forme d’exercice. On se laisse aller, on se fout la paix en fait", résume notre spécialiste.

A bas les contraintes que l’on s’impose, à l’entendre : voilà le secret d’un "mieux être". La régularité serait aussi une des clés, pour ressentir des bénéfices de ce lâcher-prise. "C’est mieux de prendre une pause de deux minutes toutes les heures, toutes les deux heures, plutôt que d’être sous pression non-stop pendant deux semaines en se promettant de souffler un week-end. On a besoin de récupérer quotidiennement", souligne Albert Moukheiber. "Pour être un peu cru, on passe aux toilettes plusieurs fois par jour, on mange 3 fois par jour, on dort tous les jours. On ne se dit pas je vais arrêter de dormir pendant une semaine, je dormirai tout le week-end !" Si on ne l’impose pas à notre corps, à nos fonctions vitales, pourquoi le faire à notre mental ?

Ils l’ont mis en pratique

Laure-Anne, Valérie et Yves ont, chacun à leur manière, testé le " Niksen ". Peut-être pas dans sa forme la plus extrême. " Ne comptez pas sur moi pour me vautrer dans un divan ", prévient Yves. "Je déteste toujours glander", poursuit Laure-Anne. Mais ils prennent du temps pour eux, se ménagent des plages, dans leur agenda. "Ça peut sembler bizarre de devoir programmer ce temps pour soi, mais ça fonctionne", témoigne notre indépendant montois. "Je vérifie bien sûr que cela convienne pour tout le monde, pour ma famille. Mais ensuite je mets ces plages en numéro 1 dans mon agenda. Et je m’y tiens". Son truc, ce sont les balades en forêt. GSM en mode avion. Sans souci de performance. " Je me suis réapproprié du temps égoïste. Des rituels. Des moments de qualité où je peux me poser. C’est une chance de pouvoir se permettre cela, mais je me dis aussi que c’est un choix. Je pourrais gagner plus, mais j’ai suffisamment pour vivre. Ma société va bien, elle n’a pas croulé parce que j’ai levé le pied".