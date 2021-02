Ne pas savoir naviguer sur internet, utiliser une clé USB... L'illectronisme est aussi un facteur qui peut mener à l'exclusion

Bref, le numérique est partout et devient pratiquement incontournable. Dans ce contexte, notons que sans aide, certaines personnes ont du mal à réaliser ces démarches. Il y a évidemment la fracture numérique, mais il y a aussi ce qu’on appelle l’illectronisme ou un manque de connaissances de base pour utiliser les outils électroniques et informatiques…

Cela n’aura échappé à personne, la digitalisation de la société avance à un rythme soutenu, et plus encore depuis le premier confinement. Pour travailler, pour étudier, pour chercher un emploi, pour des contacts avec les administrations avec son médecin, avec les banques, mais aussi pour réserver sa visite dans un musée, etc.

En Belgique, 9 Belges sur 10 ont une connexion à internet, nous apprend le dernier baromètre de l’inclusion numérique de la Fondation Roi Baudoin. Mais au-delà de ce chiffre se cachent bien souvent d’autres réalités. Toujours dans ce baromètre, par exemple, on note que 32% de la population n’ont que de faibles compétences et 8% n’utilisent pas internet. Et "plus les revenus sont faibles (moins de 1200 €/mois : ndlr) et le niveau de diplôme peu élevé, moins on dispose de compétences numériques (75%).

Autres chiffres, ceux de Statbel, l’office belge de statistique. Dans son rapport sur l’utilisation des TIC (technologies de l’information et de la communication : ndlr) dans les ménages, l’institution s’est aussi penchée sur les compétences en matière de logiciels et de résolution de problèmes dans la population entre 16 et 74 ans.

Premier constat, en 2015, 19% des personnes estimaient n’avoir aucune compétence pour copier ou déplacer des fichiers, rechercher des informations sur les sites ou applications de l’administration, l’utilisation de services en ligne ou encore chercher des informations concernant la santé. En 2019, ils étaient 15%. Pour la tranche d’âge 65-74 ans, s’ils étaient 51% en 2015, ce pourcentage est passé en 2019 à 37%. Les jeunes sont certes moins concernés, mais malgré tout en 2019, 6% des 16-24 ans n’a aucune compétence numérique.