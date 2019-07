Né il y a trois mois, Souleyman n'existe pas aux yeux des autorités

C’est l’histoire d’un bonheur qui se transforme un peu en cauchemar. La naissance d’un enfant qui, à la suite sans doute d’un problème informatique, n’a pas été enregistrée à l’état civil et qui dès lors, trois mois après sa naissance, n’existe pas légalement.

Naissance sans acte

Souleyman est né le 19 avril dernier à l’hôpital Saint-Pierre à Bruxelles. L’hôpital transmet l’information à la ville de Bruxelles, mais le document se perd, visiblement, dans les méandres informatiques. La maman se rend à la ville de Bruxelles pour déclarer l’enfant. On lui indique qu’elle doit prendre un rendez-vous par voie informatique. Elle le fait. Ce rendez-vous lui est fixé au 8 mai. Sauf que lorsque les parents se présentent à ce rendez-vous, il leur est répondu qu’ils sont hors délai et qu’il est donc impossible de fournir un acte de naissance. D’autant plus que la commune ne retrouve pas le document envoyé par l’hôpital. Depuis les parents ne comptent plus les coups de fils. Tout le monde se renvoie la balle : hôpital, commune, justice. Le temps passe. Plus de trois mois, et le petit garçon n’est, officiellement, toujours pas né.

Conséquences multiples

L’absence d’acte de naissance provoque une multitude de problèmes. Impossible d’inscrire l’enfant à la mutuelle, impossible de l’assurer, et, en période de vacances, impossible de quitter le pays. Pour le moment, le tribunal de première instance de Bruxelles est saisi du dossier.