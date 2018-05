Nausicaà devient le plus grand aquarium d’Europe

L'aquarium le plus connu des belges amoureux du monde marin, devient le "Grand Nausicaà". Après deux ans de travaux, le Centre national de la mer Nausicaà qui se trouve en France à quelques kilomètres de la frontière belge à Boulogne-sur-Mer, a rouvert.

Et après de longs mois d'attente, l'aquarium considéré comme certains comme l'un des plus beaux du monde est aussi devenu le plus grand d'Europe. Les travaux monumentaux du chantier ont permis d'installer quatre nouveaux aquariums. Un récif artificiel et des vitres gigantesques ont été installées.

58 000 animaux marins sont visibles

"Cette vitre fait 5 mètres de haut, 20 mètres de large et 38 centimètres d'épaisseur. C'est une prouesse technique qui a été réalisée en Europe et qui nous permet de découvrir, non pas un morceau d'aquarium, mais un morceau de mer", précise Philippe Valette, le directeur général de Nausicaá à nos collègues de France Info.

Dans les bassins, des bancs de poissons côtoient des raies manta et des requins marteaux, arrivés depuis peu d'Australie. Autre vedette du Nausicaá : la méduse dorée. L'aquarium permet aux visiteurs de voir 58.000 animaux marins, et le centre a pour ambition de séduire un million de visiteurs par an. Une raison de plus pour les Belges de se rendre sur la Côte d'Opale.