Natural Cycles, l'application basée sur la méthode Ogino, reconnue comme moyen de contraception aux USA

La Food and Drug Administration (FDA), l'agence américaine qui régule notamment le marché des médicaments, a donné aux concepteurs de l'application Natural Cycles l'autorisation de faire de la publicité en tant que moyen de contraception aux Etats-Unis, au même titre que la pilule et le préservatif.

"Pour moi, ce n'est pas une bonne méthode de contraception. Elle a plutôt été utilisée comme méthode pour corriger l'infertilité, pour que les femmes apprennent à connaître leur corps. Je pense que la température corporelle est très aléatoire et qu'elle n'est pas un bon moyen de suivre parfaitement la non fertilité ou le risque de grossesse chez une patiente. Le problème de ce type de contraception naturelle c'est que la période à risque est assez longue".

Le Dr Yaacoub Salamé, gynécologue au CHU Ambroise Paré. - © RTBF

Un avis partagé par le Dr Yaacoub Salamé, gynécologue au CHU Ambroise Paré : "Il y a plusieurs contraintes parce que la température peut changer en fonction, par exemple, de certaines maladies, de la prise de médicaments, du stress. Et donc, la courbe de température peut changer et induire en erreur certaines patientes".

Pour éviter les accidents, poursuit-il, il faut aussi avoir un schéma assez précis de son cycle, ce qui n'est pas évident : "Il faut faire la courbe sur plusieurs mois pour établir son profil personnel. Parce qu'au moment de l'ovulation, il y a un décalage : la température augmente de quelques centième de degrés. Et donc a posteriori, on peut dire qu'on ovule à telle ou telle date et qu'il faut éviter les rapports une semaine avant et deux jours après".

"La contraception naturelle n'est pas bonne pour toutes les patientes"

Reste que selon le Dr Pascale Grandjean "le monde médical évolue vers des contraceptions hormonales de moins en moins puissantes, mais tout aussi efficaces. On évolue vers l'utilisation de contraception de type mécanique, comme le stérilet, en essayant d'avoir des stérilets de plus en plus petits pour pouvoir les mettre chez toutes les patientes, c'est à dire celles qui n'ont pas eu d'enfants. Le monde de la contraception essaie de trouver la meilleure contraception avec le moins d'effets secondaires possibles pour la patiente. Alors il y a autant de contraceptions qu'il n'y a de patientes et la contraception naturelle n'est pas bonne pour toutes les patientes. Je pense à une jeune fille qui a des cycles irréguliers, par exemple, ou à une jeune étudiante qui, en pleine période de guindaille, boit un petit peu plus, sa température corporelle peut varier très fort".