Namur : Une marche blanche pour dénoncer une insécurité permanente

"Il faut que les gens portent plainte. Il ne faut pas avoir peur de représailles. Il faut que la justice fasse son travail et que les victimes osent parler. J’aimerais bien que la population sorte de son cocon, dénonce les agressions, et qu’elle ne s’en ferme pas chez elle. S’il faut aller à la police, il faut le faire".

C’est dans une ambiance pacifique, que les participants ont démarré le cortège à 15 heures pour s’arrêter symboliquement devant l’hôtel de Ville, avant de rejoindre le palais de justice. C’est avec une certaine émotion que Patrick Stilmant clôturera le parcours de cette marche blanche avec un discours devant les portes de l’institution juridique. Par l’exemple de son fils Ethan, Patrick Stilmant dénonce une montée de la violence à Namur et invite les victimes à porter plainte : "Les chiffres officiels ne montrent pas une augmentation de la violence ou de plaintes mais ce n’est pas pour ça que la situation n’empire pas. Les chiffres sont là pour la politique mais, nous les citoyens, on constate quand même que l’insécurité est vécue tous les jours".

L’insécurité, ce n’est plus un sentiment, mais c’est une réalité

L’agression, d’une rare violence, avait mis en lumière un sentiment d’insécurité grandissant, dans les rues de la capitale wallonne. Ce sentiment est partagé par tous les participants de cette marche blanche contre l’insécurité. Carine, l’une d’entre eux, nous fait part de ses observations qui l’ont motivée à se joindre à la marche : "Il y a un problème de violence et d’insécurité à Namur. Il y a beaucoup de choses qui se passent, et les gens ne vont pas porter plainte. Ça ne revient pas dans leurs statistiques au niveau de la police. Moi, je travaille ici dans le centre-ville, et j’ai des horaires assez variables. Je vois la différence entre le matin, l’après-midi et le soir. Effectivement, il y a un fort sentiment d’insécurité".

Luc Gilles a tenu à faire partie du cortège pour exprimer sa solidarité avec les victimes. Ce participant fait remarquer que l’insécurité n’est plus un sentiment mais une réalité constante : " Il y a trop de faits de violence et cela s’aggrave. Cela a causé la mort d’un homme, il y a 15 jours. Donc, il faut que cela cesse. C’est bien les paroles du bourgmestre mais il faut qu’il passe aux actes. Moi le soir je n’ose plus sortir de chez moi. L’insécurité, ce n’est plus un sentiment, mais c’est une réalité. "

Etudiante universitaire, Elisa Toussaint vit quotidiennement le stress de cette insécurité. Elle nous livre ses peurs profondes : " Je suis à l’université. Quand je termine à 19 heures, je peux vous dire que je ne vais jamais à la gare toute seule. Je suis toujours accompagnée parce que j’ai la boule au ventre. J’ai peur de ce qui peut se passer, je trouve la situation honteuse. "

Durant cette marche, le père d’Ethan et les participants invitent la population à dénoncer ces agressions. Ils espèrent également plus de réactions des autorités locales, et plus d’actions de la part de la Police et de la Justice.